Минус 150 кафиров в сутки. Генштаб обновил данные о потерях врага
Больше всего захватчики и их техника уничтожены на Бахмутском направлении.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++ < Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла около 35 600 военных (+150 за последние сутки), сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
Детали и комментарии: Враг теряет не только живую силу, но и технику. Так, уже уничтожено 1573 танка (+1), 3726 боевых бронированных машин (+6), 790 артиллерийских систем (+9), 246 РСЗО, 104 средства ПВО (+1), 217 самолетов, 185 вертолетов, 641 БПЛА оперативно уровня (+1), 143 крылатые ракеты (+1), 14 кораблей/катеров, 2604 автомобиля и автоцистерны (+4), 61 единица специальной техники. Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
29 июня ударная авиация Воздушных Сил ВСУ совершила до 20 групповых авиаударов по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям. «Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м поразили командно-наблюдательный пункт врага, два состава боеприпасов, состав ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожили технику и живую силу врага. Особенно активно ударная авиация отработала в Луганской области, поддерживая с воздуха действия сил подразделений «, — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
Подразделения 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ и Сухопутных войск ВСУ с использованием 155-мм гаубиц M777 уничтожили в районе Лисичанска вражескую батарею самоходных гаубиц 2С3 «Акация». На видео, опубликованном нашими защитниками, можно увидеть 4 САУ после обстрела. Территория вокруг них выгорела, что подтверждает результативную работу украинских артиллеристов по вражеской технике.
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На Сумщине пограничники из стрелкового оружия обезвредили ударный дрон врага со взрывчаткой. «По замыслу российских захватчиков, дрон должен был сбросить на наших защитников мощное взрывное устройство, о чем свидетельствует немалая воронка, оставшаяся на месте его падения», — сказал он. говорится в сообщении Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Украинская армия ликвидировала нескольких российских офицеров, которые «заблудились на учениях», но уже вернулись домой. В частности, заместителя начальника штаба 11-й отшбр, подполковника Павла Кисякова; командира батальона 136-й омсбр, майора Алексея Лошкорова; капитана Дмитрия доржиева из Бурятии; старшего лейтенанта вадима гавриковая и лейтенанта андрия смирновая.