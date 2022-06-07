Минус 110 кафиров и 38 единиц техники. Генштаб обновил данные о потерях врага за последние сутки
Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении.
Фото из сообщения Генштаба ВСУ в Facebook A A+ A++
Событие: С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла 31 360 военных (+110 за последние сутки), сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.
< strong>Подробности и комментарии:Враг теряет не только живую силу, но и технику. ВСУ уничтожили 1390 танков (+4), 3416 боевых бронированных машин (+16), 694 артиллерийские системы (+4), 207 РСЗО, 96 ПВО, 212 самолетов (+1), 177 вертолетов (+1), 553 БПЛА тактического уровня (+2), 125 крылатых ракет, 13 кораблей/катеров, 2405 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+10), 53 единицы специальной техники. То есть за минувшие сутки кафиры потеряли 38 единиц техники. Больше — на Славянском направлении.
Также Генштаб сообщил, что на днях львовские десантники ликвидировали в бою около 50 оккупантов из «элитной» 76-й десантно-штурмовой псковской дивизии. «Бой длился около 14 часов. Враг хотел перерезать одну стратегически важную трассу на востоке Украины. Но десантники 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ не позволили развить наступление», — говорится в сообщении.
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Бойцы 54-й ОМБр уничтожили две группы кафиров в Марьинке. Украинские воины отмечают, что сработали мины-ловушки на дороге. «Продолжаем показ вояжа незваных «туристов» в пешем порядке по улицам города Марьинка Донецкой области. Шли толпой «туристы», оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, которую установили ребята из разведывательной группы К2 с помощью не менее известной» строительной» бригады. Сюрприз сработал и «туристам» он не понравился, не любит украинская земля непрошеных «туристов», — написали наши защитники, опубликовав в Facebook видео уничтожение захватчиков.
Между тем российские кафиры пытаются заключить фиктивные браки, чтобы бежать с войны. Самые причудливые из них отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на собственную свадьбу. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватила СБУ. в ЗАГС». Я об этом скажу здесь. Бл*дь, нам сказали: «Ни*уя, не вариант». Такие вот дела…», — рассказывает оккупант своему знакомому. По его словам, из-за значительного количества отказников в армии рашистов значительно усилили контроль. Поэтому теперь они могут вернуться домой лишь в трех случаях: ранение, смерть самого оккупанта или близкого родственника. » Вариант с фиктивным браком, как бы оригинальным он ни был, для этого воины не сложился. Но первые два — вполне могут произойти. И тогда он даже сможет с комфортом доехать домой — в пакете и холодильнике», — отметили в СБУ.