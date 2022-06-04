Минус 100 рашистов. Число уничтоженных российских военных на войне с Украиной достигло 31050 человек
Наибольшие потери врага Вооруженные силы Украины зафиксировали на Запорожском направлении.
Событие: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал информацию о потерях российских войск в сутки. За последние 24 часа украинские защитники лечили 100 рашистов, а за весь 101 день — 31050.
Детали и комментарии:Кроме того, за последние сутки украинские защитники уничтожили 9 вражеских танков, а всего украинцы вывели из строя 1367 танков. Также наша армия уничтожила 3379 боевых бронированных машин (13 за минувшие сутки), 122 крылатые ракеты (+1), 680 артиллерийских систем (+5), 2337 единиц автомобильной техники и автоцистерн (+8), 163 вертолета (+1), 54 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) оперативно тактического уровня (+5) и 52 единиц специальной техники, 1 из которых за прошедшие сутки.
А вот статистика других потерь врага за последние сутки не изменилась. В общей сложности рашисты лишились 210 самолетов, 95 средств противовоздушной обороны (ПВО), 175 вертолетов, 13 кораблей и 207 реактивных систем залпового огня. Наибольших потерь врага Вооруженные силы Украины зафиксировали на Запорожском направлении.
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Как информирует Запорожская военная администрация, в области российские захватчики обстреливают гражданские инфраструктуры, в частности, открыли огонь из реактивных систем залпового огня по городу Гуляйполе и нанесли авиационный удар в районе Каменского, но украинские защитники отвечали огненными ударами. В результате российских артиллерийских ударов было повреждено около одиннадцати домов и два магазина. Также враг обстреливал позиции подразделений ВСУ вдоль линии соприкосновения со всех видов вооружения в районе населенных пунктов Млиновка, Затишье, Малая Токмачка, Полтавка, Новополь, Ольговское, Времовка, Зеленый Гай, Гуляйпольское, Красное, Орехов, Каменец-Подольский
На временно занятых противником территориях Запорожской области россияне продолжают заниматься мародерством. В Бердянске из нефтебазы кафиры украли автомобиль «ГАЗ», а в селе Богатырь, Мелитопольского района и Родах — «Mitsubishi Lancer», «Ford Kuga» и грузовик «МАЗ». В Мелитополе захватчики угнали сельскохозяйственную технику — 6 почвообрабатывающих комбинированных агрегатов Carier. Зато украинцы уничтожили один наблюдательный пункт захватчиков, горели два вражеских склада боеприпасов и грузовой автомобиль с боекомплектом в Родах.