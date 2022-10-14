Минобороны рассказало, сколько высокоточных ракет осталось в России
Ракетный арсенал страны-агрессорки существенно уменьшился.
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Событие: В арсенале России осталась треть ракет от того количества, которое было перед началом полномасштабного вторжения. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
Детали и комментарии: «Демилитаризация россии. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по впечатлению военных объектов. Два вывода: военное поражение россии неизбежно; россия — террористическое государство», — заметил глава Минобороны.
По словам Резникова, к началу полномасштабного вторжения России имела 1844 ракеты, в том числе 900 ракет для «Искандеров» наземного базирования, 500 ракет типа «Калибр» морского базирования и 444 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555. За время войны ракетные запасы агрессорки снизились на две трети. В целом, как утверждает Резников, в России еще осталось 609 ракет. 124 ракеты для «Искандеров», 272 «Калибры» и 213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. То есть с начала войны РФ выпустила по нашей стране 1235 высокоточных ракет. Читайте также: Украина вернула из российского плена 20 военных: самому молодому из освобожденных — 19 лет.В интервью «Радио НВ» секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что украинская разведка отслеживает ситуацию с остатками ракетного арсенала России. «Страна-террорист, страна-агрессор российская федерация с каждым днем становится все слабее, слабее и еще раз слабее. Если брать проценты, то речь идет о том, что остается 25-28% от общего количества, которое было у них на 24 февраля» , — заметил он, пишет Гордон. По словам Данилова, речь идет именно о высокоточных ракетах. Секретарь СНБО отметил, что ракет советского образца, например зенитных С-300, в России еще немного есть, но их гораздо меньше, чем было в начале вторжения. В сентябре представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, что у рашистов еще около 7 тысяч ракет С-300, которым более 30-40 лет. «Это по сути ракеты, которые необходимо выводить из боевого состава. Вместо того чтобы тратить средства на утилизацию, они просто выпускаются по нашей территории. Если посчитать, сколько россия использует таких ракет, то их хватит еще на 3 года», — заметил Скибицкий.
В эфире телемарафона Алексей Резников заявил, что у российской армии есть еще около 300 иранских дронов-камикадзе, которыми она бьет по Украине. Но государство-террористка пытается купить еще несколько тысяч таких беспилотников, отметил глава оборонного ведомства. «Мы не сидим на месте. Разрабатываем системы для уничтожения, подавления таких дронов, наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги, и, соответственно, готовим системы противодействия», — подчеркнул министр, пишет Цензор.НЕТ.