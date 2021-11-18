Минцифры договорилось о партнерстве с общественными организациями по развитию ИТ-кластера в Украине
Анатолий Бойко и Александр Ролик — ГО «Развитие IT образования», Александр Борняков — заместитель министра цифровой трансформации. Фото: прессслужба Минцифры
Министерство цифровой трансформации Украины будет взаимодействовать с общественными организациями в направлении развития ИТ-образования в стране.
Так, на днях представители Минцифры подписали меморандум о партнерстве с одной из таких организаций. Поэтому общественные организации отмечают высокую готовность государство к совместной работе с IT-сообществом Украины.
«Мы в этом убедились во время нашего участия в Web Summit 2021, где впервые был представлен украинский павильон в формате IT- экосистемы Совместный Меморандум о партнерстве открывает для нас новые горизонты сотрудничества, такие как интеграция проектов Минцифры в рамках работы нашего инновационного Хабу ФИОТ, разносторонние коллаборации, привлечение спикеров Министерства к программе лекций в Хаби и многое другое»,— отметил соучредитель ГО и предприниматель Анатолий Бойко, в прошлом студент КПИ им.И.Сикорского.
Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ-сферы Александр Борняков отметил, что именно люди являются наибольшей ценностью украинской IT-отрасли
«Наша задача — способствовать тому, чтобы количество талантливых IT-специалистов в Украине постоянно росло. Сейчас активно работаем над вопросом IT-образования совместно с МОН, учебными заведениями и бизнесом»,— подчеркнул замминистра.
Он также добавил, что по данным Opendatabot за 9 месяцев 2021 года IT-экспорт Украины вырос на 35%. Уже сегодня страну знают в мире как крупного экспортера IT-товаров и услуг, но, подчеркнул Борняков, для дальнейшего развития необходимо сосредоточиться на наших конкурентных преимуществах.
“Сегодня реформа IT-образования является не только задачей учебных заведений, но и настоятельной потребностью ИТ-бизнеса в Украине без удовлетворения которой невозможно дальнейшее развитие и рост экономики, ведь мир становится все более цифровым с каждым днем. Роль Государства в этом процессе очень сложно переоценить, и я удовлетворен, что сегодня мы заложили очень важную основу для дальнейшего сотрудничества науки, бизнеса и государства с целью развития успешного цифрового будущегоо»,— добавил Сергей Мартын представительства Cisco в Украине.
Напомним, что «Развитие IT образования» — это общественная организация выпускников ФИОТ НТУУ КПИ им. Игоря Сикорского, которая имеет развитие технологической инфраструктуры и IT-нетворку в Украине для уменьшения оттока студентов IT-специальностей за границу. Среди проектов организации — создание на базе КПИ Хаба ФИОТ, Интеллектуального Роботодрома и Смарт-парка. Партнерами «Развитие IT образования» выступают крупные украинские IT-компании, среди которых есть Genesis, EPAM, Luxsoft, Global Logic, SoftConstruct, Cisco и другие. Напомним, в Украине продолжается масштабная кампания «Месяц цифровой грамотности» .
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»