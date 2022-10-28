Миллиарды рублей и насилие: как Путин укротил непокорную кавказскую республику
Эксперты говорят: лояльность Чечни глава Кремля купил за почти годовой бюджет РФ
Фото wikimedia.org A A+ A++ < /i>
Верховная Рада приняла заявление о признании Чеченской Республики Ичкерия временно оккупированной РФ и осудила совершение геноцида чеченского народа. За соответствующее постановление проголосовали 287 избранников. Россия во время двух чеченских войн убила десятки тысяч чеченцев. Как Владимиру Путину удалось получить контроль над республикой и бывших оппонентов переманить на сторону Кремля?
— Кремль в своей политике по Чечне использовал политику “разделяй и властвуй”, задействовав в этом один из тейпов — это родовые кланы, — говорит Виталий Кулик, эксперт по Кавказу, директор Центра исследований проблем гражданского общества. — Да, тейп Ахмата Кадырова, а впоследствии его сына Рамзана был довольно многочисленн и смог стать господствующим.
— По убеждению чеченских патриотов, в частности, об этом говорит чеченский политик Ахмет Закаев, Ахмат Кадыров был агентом российских спецслужб. добавляет Михаил Басараб, кандидат политических наук. — Поэтому неудивительно, что он пошел на сотрудничество с путинским режимом. То же касается его сына Рамзана. Сегодня Чечня, в лице Кадырова, получает огромные дотации из российского бюджета. Но это никак не отражается на благосостоянии рядовых чеченцев. В рейтинге социально-экономического развития регионов РФ Чечня находится в самом конце.
Так Москва приобретает лояльность и преданность Кадырову. Но я бы не сказал, что Кремль перекупил всю чеченскую элиту. Настоящие борцы за независимость Ичкерии либо погибли в двух войнах, либо были вынуждены уехать за пределы РФ.
— Деньги стали решающим фактором в обретении благосклонности жителей Чечни?
В. Кулик:
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— В какой-то степени да. Было несколько каналов финансирования. В частности, средства тратились на инфраструктурное строительство, расширение социальной базы, соцвыплаты. Была развернута программа кредитования, ипотеки, жилищного строительства. Введены льготы на продукты питания и топливо для семей, лояльных Кадырову и воевавшим на стороне России. Впоследствии ей распространили на большинство населения республики. Лояльность Чечни Путин купил почти за годовой бюджет РФ.
Кроме того, Путин отдал силовые ведомства в Чечне людям из окружения Кадырова или его тейпа.
— Стоит ли рассчитывать на восстание против Кадырова какого-нибудь из тейпов?
М. Басараб:
— Такая вероятность достаточно высока. Ведь россияне уничтожили около 300 тысяч чеченцев, из которых свыше 40 тысяч mdash; это дети. Беда пришла в семьи тысяч чеченцев. А на Кавказе есть понятие кровной мести, то есть чеченцы будут мстить за кровь и слезы, которые принесла Москва на чеченскую землю. Чеченцы — и в республике, и за ее пределами — ждут любого случая для этого.