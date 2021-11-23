Михаил Терентьев: «Инвестор прежде всего должен считаться с интересами общины»
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Михаил Терентьев. Фото: из архива депутата
Депутат Киевсовета, глава земельной комиссии Михаил Терентьев в интервью «Вечернему Киеву» рассказал об особенностях работы возглавляемой им комиссии и своей депутатской деятельности.
Профессиональный инженер-строитель , депутат Киевсовета (фракция УДАР), председатель постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Михаил Терентьев в горсовете работает третий созыв.
Представляет интересы избирателей Печерского района столицы.
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Михаил Терентьев получает удостоверение депутата. Фото: Борис Корпусенко
«НАСАМПЕРЕД РАССМАТРИВАЕМ ВОПРОС, ГДЕ УЖЕ ЕСТЬ ЧЕТКАЯ ПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВА»
— Михаил Александрович, комиссию, которую вы возглавляете, некоторые в Киевсовете считают наиболее сложной. Ведь это строительство, земля, за которым, как правило, стоят большие деньги. Каким образом определяется приоритетность вопросов и кто формирует повестку дня заседаний комиссий и определяет, какие вопросы рассматривать, а какие нет?
— Повестка дня заседаний комиссии формируется в соответствии с поступлениями проектов решений в Киевсовет от их разработчика — Департамента земельных ресурсов КГГА.
Всегда в первую очередь рассматриваем вопрос, где есть общественный запрос и позиция общины. А также социальные вопросы, в частности о выплатах материальной помощи семьям погибших воинов АТО. Кроме того, даже спустя почти год с начала работы новой каденции, мы продолжаем рассматривать вопросы прошлых созывов.
— К чьим полномочиям относятся функции контроля целевого назначения земельного участка? Например, когда землю сначала выделяют под гараж, а вскоре на этом месте появляется МАФ…
—¦К полномочиям органов, которые наделены контролирующими функциями. Нецелевое использование земельного участка собственником или арендатором несет за собой соответствующие последствия в виде штрафов или более радикальных действий. — Какая ситуация с выделением земли семьям погибших воинов АТО? Хватит ли на всех земельных участков?
—Сейчас ситуация складывается таким образом, что фактически семьи погибших военнослужащих, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, не могут его реализовать из-за ограниченности земельного запаса Киева.
Чтобы решать эту проблему, Киевсовет семь лет назад утвердил порядок выплаты единовременной материальной помощи в размере 400 прожиточных минимумов уполномоченным членам семей погибших участников антитеррористической операции в случае отказа от получения земельного участка. На сегодняшний день, исходя из размера прожиточного минимума — 2379 гривен, сумма выплат составляет 951 тысячу 600 гривен. Тогда этот участок передается в коммунальную собственность города в пользу территориальной общины Киева. >— Какие важные проекты решений ваша комиссия готовит на ближайшие сессионные заседания?
— В целом повестка дня состоит из нескольких блоков вопросов. Это— расторжение договоров аренды с неблагополучными застройщиками, выплаты единовременной материальной помощи за принадлежащие для получения земельные участки, предоставление/передача участков государственным и коммунальным предприятиям, а также аренда и продажа земельных участков.
Все вопросы являются важными в своей очередности.
Михаил Терентьев во время заседания комиссии. Фото: из архива депутата
«ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ ДОЛЖНЫ ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ГОРОДУ»
—Как, по вашему мнению, в столице можно отыскать баланс между архитектурой историческими зданиями и новостройками?
— В Киеве уже случались инциденты, когда застройщик сносил историческое здание, несмотря на ее ценность для города. Конечно, такие ситуации недопустимы, поэтому для их избегания городские власти утвердили перечень объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, на проведение реконструкции и капитальный ремонт которых вводится мораторий.
Перечень будет дополняться в соответствии с предложениями общественности, после чего будет проводиться работа по включению этих объектов в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Это касается именно исторических локаций.
Что касается нового строительства, то нужно строить прозрачную и эффективную коммуникацию трех сторон — власти, инвестора и общины.
То есть, когда инвестор будет запускать новый проект, он должен принимать во внимание интересы не только тех, кто приобретет у него недвижимость, а тех, кто уже проживает на этой территории, обеспечив всю необходимую инфраструктуру.
И это не только новые школы и садики, но и учреждения культуры и спорта, новые скверы и просторы отдыха. Девелоперские проекты должны работать в пользу города.
—¦ Взаимодействие местных властей и бизнеса. Какие, например, можно назвать общие проекты, которые сделают в дальнейшем наш город инвестиционно привлекательным?
— Буквально на одном из последних заседаний постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений мы поддержали предоставление Парка культуры и отдыха «Гидропарк» в долгосрочную аренду земельных участков на территории Венецианского спорта и для этих культур. Если Киевсовет примет это решение, то остров, где в свое время проходила хаотическая застройка и заброс инженерных сетей, сможет стать инвестиционно привлекательным объектом столицы.
Михаил Терентьев на сессии Киевсовета. Фото: Борис Корпусенко
«КОЛИЧЕСТВО ЗЕЛЕНЫХ ЗОН В КИЕВЕ РАСТЕТ»
—Какая ситуация с созданием новых скверов и парков? И как сейчас с их устройством?
— Почти на каждом заседании постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений мы рассматриваем выделение земельных участков для создания новых зеленых пространств. В новой каденции Киевсовет уже поддержал создание более 300 гектаров новых парков, скверов и зеленых зон. Для будущего обустройства передают их в постоянное пользование КО «Киевзеленстрой», а также — районным коммунальным предприятиям. Таким образом, за всеми вновь озелененными территориями будут комплексно ухаживать и обеспечивать надлежащее состояние.
— Сдача в аренду и продажу земельных участков может существенно наполнить городской бюджет, что очень актуально во время карантина. Но, как сделать так, чтобы в Киеве при этом не уменьшалось количество зеленых зон, а наоборот? Количество зеленых пространств как раз только увеличивается. Весной было два исторических заседания КМР, когда мы проголосовали за предоставление более 200 га территорий для обустройства новых зеленых зон и продолжаем поддерживать такие проекты решений. Но, если при строительстве инвестор все же посягает на зеленую зону, то этим уже будут заниматься контролирующие органы.
Что касается бюджета, то в условиях коронакризиса систематическое его наполнение является важным. Ведь из поступлений от продажи и аренды земли финансируются социальные и инфраструктурные проекты. maye-zvazhati-nanbspinteresi-gromadi-57123e3.jpg» alt=»Михаил Терентьев: «Инвестор прежде всего должен учитывать интересы общины»» />
Михаил Терентьев на избирательном округе. Фото: из архива депутата
«ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОМ МОЖНО И ЗА НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»
—В вашем избирательном округе на Печерске по программе софинансирования постоянно проводятся ремонты многоквартирных домов. В каждом районе столицы жители таким образом могут отремонтировать и улучшить состояние своих домов?
— Конечно. Информация о действующих программах находится на сайте Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры https://dzki.kyivcity.gov.ua/content/kapitalnyy-remont.html. Если участвовать в городских программах, то отремонтировать свой дом можно, потратив от 5 до 30 процентов средств от размера общей суммы работ.
Приведу пример в моем округе в Печерском районе. Жители дома на Мичурина, 4 именно благодаря софинансированию смогли реализовать утепление труб горячего водоснабжения и отопления, установить современное LED-освещение, модернизировать бойлерную, заменить дверь холодных переходов, а также утеплить входную группу.
— за разговор!
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»