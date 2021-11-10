Михаил Ищенко: «Увеличение расходов на ЖКХ защитит киевлян от роста тарифов»
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Михаил Ищенко. Фото: Алексей Самсонов
Депутат Киевсовета, член бюджетной комиссии Михаил Ищенко в интервью «Вечернему Киеву» рассказал о перспективах столичного бюджета-2022 и своей депутатской деятельности.
Профессиональный управленец и экономист, депутат Киевсовета (фракция «УДАР»), член постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Михаил Ищенков Киевсовете уже во второй раз представляет интересы избирателей Деснянского района.
В интервью «Вечернему Киеву» он рассказал о своей депутатской деятельности и работе в профильной комиссии.
Михаил Ищенко. Фото: из архива депутата
«НА ТРОЕЩИНЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ДИТСАДКОВ СТОЛИЦЫ»
— Михаил Владимирович, в Киевсовете вы работаете не первый созыв. Итак, свой округ и его проблемы знаете хорошо. Что глобального, благодаря вам, как депутату, удалось сделать в родном районе?
— В предыдущем созыве горсовета система выборов была другой. Тогда в Деснянском районе насчитывалось 16 округов и соответственно 16 депутатов. Меня избрали депутатом округа №34.
Прежде приходилось постоянно решать текущие вопросы. Прежде всего, касающиеся жилищно-коммунального хозяйства — утепление фасадов домов, ремонт внутридомовых сетей, замена лифтов, благоустройство подъездов и др.
Из глобального, при содействии городских властей и депутатского корпуса, удалось построить детский садик на улице Радунской. О его строительстве говорили в течение 15 лет, но никак не могли начать.
Раньше здесь была стихийная парковка. Теперь это один из лучших детских садов в Киеве. Здесь есть бассейн, спортивный и музыкальный залы, танцевальный класс, кабинеты логопеда и психолога, интерактивная комната. Также заведение оснастили самым современным пищеблоком, является медицинский пункт. Здание утеплено, полностью энергоэффективно, оборудовано современными системами вентиляции и отопления.
А еще в Деснянском районе удалось открыть новый сквер «Доброволец». ?
— Именно отсюда в 2014 году на фронт отправились первые добровольцы Деснянского района. Фактически с тех пор и началось создание и обустройство этого сквера. Но основные работы были проведены в 2017-2018 годах.
В центре сквера установили памятник с изображениями добровольца АТО и шевронами добробатов. Это дань уважения жителей Деснянского района добровольцам-киевлянам, которые отдали свою жизнь за независимость и суверенитет нашего государства на Востоке Украины.
Также в сквере размещены флаги добровольческих батальонов. Их более 30. Вокруг высажены деревья и кусты, клумбы с цветами. Чтобы почтить память погибших героев сюда постоянно приходят люди.
Сквер «Доброволец» и памятник удалось создать благодаря совместным усилиям общины и городских властей.
Аще, если говорить о достижения, на улице Милославской, благодаря поддержке мэра Виталия Кличко и депутатского корпуса, удалось капитально отремонтировать большую часть дорог.
Новый детский сад. Фото: из архива депутата
«СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА НАЧНЕМ СТРОИТЬ ШКОЛУ»
—Что в планах сделать для своих избирателей в ближайшие 4 года?< /p>
— Задание номер один— начать строительство школы на улице Радунской (ее планировали параллельно со строительством детского сада, о котором я рассказывал).
Уже даже утвердили проект и смету. В этом планируем году проложить коммуникации, а в следующем — начать строительство.
Также будем продолжать капитальные ремонты домов по принципу софинансирования, замену лифтов, благоустройство придомовых территорий.
И, конечно,— асфальтирование межквартальных переездов Речь идет не о латении ям, а о полной замене асфальтного покрытия. Такие работы начали в нынешнем году и будем продолжать их в следующем.
Михаил Ищенко поддерживает орфанных больных. Фото: из архива депутата
«Приоритетной отраслью в бюджете-2022 остается ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ»
— Сейчас бюджетная комиссия работает над основным документом — бюджетом-2022. Как оцениваете перспективы городской сметы на следующий год?
—Пандемия, к сожалению, вносит коррективы, как в экономику страны, так и в бюджет столицы.
Формирование бюджета на 2022 год сейчас происходит в режиме предыдущих показателей, которые доказываем районам. Оттуда, соответственно, поступают предложения по финансированию тех или иных отраслей и объектов.
Приоритетной на следующий год в городе остается здравоохранение. Ведь необходимо бороться с вызовами, которые нам создала пандемия. Поэтому все внимание городских властей направлено на максимальное обеспечение необходимым оборудованием (в частности, для кислородной терапии) и лекарствами столичных больниц.
В экономической категории расходов прежде всего будет профинансирована выплата заработной платы работникам бюджетной сферы. Увеличатся расходы на социальную защиту. Не останется обделенным и образование.
И, конечно, будут увеличены расходы на ЖКГ. Несмотря на то, что цены на газ и энергоносители постоянно растут, городские власти находят пути, чтобы защитить киевлян от поднятия тарифов. Так, недавно с этой целью депутаты Киевсовета приняли решение по корректировке бюджета, чтобы выделить дополнительные средства Киевтеплоэнерго для закупки газа. Отапливаемый сезон в столице должен пройти без проблем. -tarifiv-629241c.jpg» alt=»Михаил Ищенко: «Увеличение расходов на ЖКХ защитит киевлян от роста тарифов»» />
Михаил Ищенко на форуме развития гражданского общества. Фото: из архива депутата
— А что с капитальным строительством?
— В приоритете— окончание строительства уже начавших объектов. Это касается метро на Виноградарь, Подольского мостового перехода и др.
Также уже сформирован перечень объектов (школы, детсады, больницы), на которые выделят средства на строительство или капитальные ремонты.
—По вашему мнению, вовремя ли Киевсовет примет бюджет? Ведь времени осталось немного…
—Раньше, чем Верховная Рада примет бюджет Украины, мы не вправе утверждать свой. Ведь нам будут доказаны показатели по субвенции, согласно которым должны корректировать городской бюджет. В соответствии с действующим законодательством, Киевсовет должен принять бюджет за основу до 1 декабря.
Сегодня над этим важным документом продолжают работать Департамент финансов КГГА, наша бюджетная комиссия и распорядители денежных средств. nanbspzhkg-zahistit-kijan-vid-zrostannja-tarifiv-4aefdf5.jpg» alt=»Михаил Ищенко: «Увеличение расходов на ЖКХ защитит киевлян от роста тарифов»» />
На сессии Киевсовета. Фото: из архива депутата
«Нынешний Законопроект о столице — пренебрежение интересами избирателей»
— В Верховной Раде в скором времени начнут рассматривать новый закон о столице. Какие ваши впечатления от этого законопроекта?
— Конечно, новый закон о столице имеет политическую составляющую. Ведь, разумеется, в первую очередь его собираются принять, чтобы разделить полномочия мэра и городского головы. По-моему, это — прямое пренебрежение интересами избирателей.
Общество выбирает мэра, которому делегирует определенные полномочия. Но у него их хотят отобрать и наделить обязанностями, образно говоря, свадебного генерала.
Новый закон не должен предусматривать отмену собственных исполнительных органов Киевского городского совета и введение внесудебного государственного вмешательства в работу органа местного самоуправления. , и сокращающие срок работы действующего совета.
Есть и много других моментов, которые противоречат Конституции Украины. Поэтому мэр Киева Виталий Кличко направил текст законопроекта о столице на рассмотрение Венецианской комиссии и Совета Европы. Они должны дать заключение — ли этот закон отвечает ключевым европейским демократическим требованиям. — Вы имеете большой опыт работы в районных администрациях. По вашему мнению, целесообразно ли возвращать райсоветы?
—Считаю, целесообразно. Киев слишком большой город, чтобы киевляне могли лично знать своего депутата и постоянно с ним общаться. А вот депутаты районных советов будут на постоянной связи со своими жителями, смогут более оперативно реагировать на их проблемы.
Но с 2010 года, когда ликвидировали райсоветы, изменилось много законодательных норм. И мы понимаем, что полномочий, которые когда-то были у райсоветов, уже не вернуть. Например, это касается выделения земельных участков, строительства и др.
Однозначно, я — за возвращение райсоветов, но нужно четко определить их функционал, обязанности, ответственность. И чтобы все это отвечало требованиям действующего законодательства.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»