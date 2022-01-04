Михаил Грицкан дарит киевлянам билеты на свой концерт
Концерт состоится 25 января в 19:00. Фото: Михаил Грицкан
На Facebook-странице «Вечернего Киева» певец разыгрывает 2 пары билетов на сонный концерт, где споет песни Высоцкого под народные инструменты.
25 января в МЦКМ «Октябрьский дворец» прозвучат песни Высоцкого в исполнении Михаила Грицкана под сопровождение Национального Академического оркестра народных инструментов «НАОНИ», руководителем которого является народный артист Украины Виктор Гуцал.
Но в этот раз программа будет значительно отличаться своими масштабами, чем годами ранее. Артист впервые на большой сцене споет песни Высоцкого под звуки народных инструментов. А будут помогать ему в этом более 60 музыкантов-виртуозов Национального академического оркестра народных инструментов «НАОНИ».
Сейчас идет усиленная подготовка к концерту и ежедневные репетиции, чтобы приятно удивить ценителей творчества Владимира Высоцкого, которого Грицкан считает своим «заочным наставником», сыгравшим значительную роль в формировании его творчества.
На концерте киевляне увидят многих известных украинских артистов. Сейчас певец держит эти имена в тайне, чтобы сделать зрителям приятный сюрприз.
Также Артист поддерживает украинских военных и всячески помогает им. 10% от каждого приобретенного билета отчислят на помощь добровольцу АТО Михаилу Лупейко (позывной «Ангел»), который в результате тяжелого ранения потерял обе ноги.
Купить билеты на уникальный концерт можно здесь. А для тех, кому хочется испытать характер, Михаил Грицкан дарит 2 пары билетов на этот грандиозный концерт. Их мы уже разыгрываем на Facebook-странице «Вечернего Киева».
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»