Мигранты в Крыму грабят землю полуострова …
Россия не имеет права распоряжаться землей в Крыму, тем более не может лишать права на собственность граждан Украины, которые владели землей в оккупации
На днях в эфире радио «Спутник» «председатель комитета по имущественным и земельным отношениям» так называемой «госсовета» оккупированного Крыма Евгения Добрыня рассказала, что за время действия оккупационного «республиканского закона» о предоставлении участков садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях, то есть дачникам, выделено около 11,5 тысячи участков.
В качестве положительного примера среди муниципалитетов республики, «депутат» привела городской округ Керчь, где в 28-ми из 48 садовых товариществ (СТ), зарегистрированных как юридические лица, предварительно согласовано предоставление земли, в 26-ти – утвержден проекты межевания территорий; составлено 23 договора пользования участками; 938 членов объединений получили землю в собственность. Лидирующие позиции в этом вопросе, по словам Евгении Добрыни, занимают Симферополь (зарегистрировано 108 обществ, из которых в 31 уже согласовано предоставление земельных участков, в 65 – утверждены проекты межевания территории; 1625 граждан получили землю в собственность бесплатно. В Феодосии 1445 дачников в 97 садовых обществах оформили право собственности на садовые участки .
Несмотря на то, что подобная деятельность оккупационных властей запрещена международными конвенциями о поведении на оккупированной территории, Евгения Добрыня призвала крымчан воспользоваться «законодательной» возможностью оформить российские правоустанавливающие документы.
Она напомнила, что 1 января 2021 истекает срок действия нормы, регламентирующей возможность оформлению земельных участков при наличии так называемых первых решений. «На руках у крымчан было около 60 000 первых решений, не исполненных местными органами власти. Норма по оформлению действует уже шесть лет, за этот период ею воспользовались 37,5 тысячи граждан. При этом республика предоставила 4376 положительных решений, около 33 тысяч – выдано органами местного самоуправления », – рассказала Евгения Добрыня.
«Комитет» совместно с профильным министерством и «держкомрегистром» Крыма разработал законопроект о возможности оформления участков уже не в аренду, а в собственность.
Путин своим указом запретил иностранцам, то есть не гражданам России, владеть участками на прибрежных территориях Крыма. Этим расширил перечень территорий, земельные участки на которых не могут быть в собственности иностранных граждан и иностранных юридических лиц, прибрежными регионами оккупированных Крыма и Севастополя. Под угрозу попали все граждане Украины, которые остались на полуострове, они или получить российский паспорт, или избавиться участков под жилыми домами, в садовых кооперативах и под гаражами, которыми уже обладают. Согласно указу, утвержден в 2011 году перечень территорий Крыма, на которых иностранцы и зарубежные юридические лица не могут обладать земельными участками, дополненный 19 прибрежными регионами оккупированных Крыма и Севастополя, включая города Керчь, Феодосию, Судак, Алушту, Ялту, Саки, Евпаторию и Армянская.
Крымский правозащитник Александр Седов отметил, что Путин «поставил крымчан в неудобную позицию. С одной стороны запретил владеть землей в Крыму всем, кроме граждан РФ. С другой, законными документами о праве собственности в Крыму во всем мире, кроме России, есть украинские документы. Россия не имеет права распоряжаться землей в Крыму, тем более не может лишать права на собственность граждан Украины, которые владели землей в оккупации. Это является нарушением сразу нескольких конвенций и деклараций, которые Россия подписала ».
«Неудобство позиции» заключается в том, что, приобретая землю, и любую недвижимость, новый владелец рискует столкнуться с ситуацией, когда гарантированно может появиться гражданин Украины, который имеет на руках украинский пакет документов на этот участок. В случае споров в Европейском суде по правам человека украинские документы о собственности будут рассматриваться как действующие и законные.
Еще интереснее ситуация с приобретением недвижимости в новостройках. Никто не даст новому владельцу квартиры или дома гарантию того, что жилье построено с согласия собственника, который владел этим участком земли в оккупации. Граждане Р Ф , которые приехали в Крым после оккупации, находятся там незаконно с точки зрения Украины, и никто не сможет им гарантировать, что после деоккупации они останутся в Крыму и им компенсируют расходы по приобретению жилья.
Из всех сторон становится понятно, что Российская Федерация не справляется с ситуацией в Крыму с правовой точки зрения, но иного и ждать не стоило – незаконная аннексия вызвала лавину других правовых проблем, которые могут быть решены только при условии деоккупации полуострова.
На днях так называемый «правительство» Крыма принял решение изъять более 50 земельных участков и объектов недвижимости на набережной Коктебеля под видом того, что она предназначена под реконструкцию. Согласно распоряжению «правительства», в перечень вошли 53 объекта – 26 земельных участков и 27 зданий.
Как отмечают правозащитники Крыму, скандалы с незаконным захватом земель на полуострове в дальнейшем будут все чаще, поскольку в Крым переселена большое количество жителей других регионов России, по многим причинам не является законопослушными гражданами, подвержены различным правонарушений, в том числе и самовольных захватов земли. Поэтому в Крыму ведется и под руководством российских оккупационных органов власти, так и вне их участием, масштабное разворовывание украинской земли, и мириться с этим Украина не может.