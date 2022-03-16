Метрополитен остается надежным укрытием для многих киевлян: работа станции «Дворец Украины»
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фото Бориса Корпусенко
На станции метро «Дворец Украины» в первые дни войны находили убежище 800 жителей района, 200 из которых — дети.
О ежедневной работе станции пообщались с начальником службы движения метрополитена Сергеем Ткачуком: «На сегодняшний день станция метрополитена «Дворец Украины», расположенная на синей ветке, работает для перевозки пассажиров с ограниченным размером движения поездов. В течение дня, и особенно после комендантского часа, станция закрывается и работает как укрытие.
Мы обеспечиваем надлежащее обслуживание и предоставляем некоторые услуги для пассажиров, которые решили спать на станции. Волонтерские организации каждый день доставляют горячую еду».
«Вечерний Киев» также пообщался с представителем волонтерской организации, которая на бесплатной основе привозит пищу в столичную подземку.
Онур владелец киевского ресторана турецкой кухни рассказал: «Я гражданин Турции, но очень люблю Украину. Мы решили помогать тем людям, которые оказались в сложных обстоятельствах. Помогаем тем, что можем делать самое лучшее». -robota-stanciyi-palac-ukrayini-2d93b1f.jpg» alt=»Метрополитен остается надежным укрытием для многих киевлян: работа станции «Дворец Украины»» />
Жители района спускаются на станцию как укрытие целыми семьями, не забывая о своих любимцах. В последние дни их около ста человек. Сокращение количества обусловлено эвакуацией женщин и детей из столицы в более безопасные регионы. Далее фоторепортаж Бориса Корпусенко. -palac-ukrayini-351a4e6.jpg» alt=»Метрополитен остается надежным укрытием для многих киевлян: работа станции «Дворец Украины»» />
Виктория Бабич-Вепрева, фото-Борис КОРПУСЕНКО, «Вечерний Киев»