Метро на Виноградарь: для строительства тоннеля готовят отверстие

magictr | 15.01.2022 | Новости | Комментариев нет

Метро на Виноградарь: для строительства тоннеля готовят отверстие

Подготовка к обустройству левого перегонного тоннеля. Скрин видео

В «Киевметрострое» показали на видео, какие работы продолжаются на строительстве по состоянию на середину января 2022 года.

В частности демонтируют части железобетонной «стены в грунте» и идет подготовка выполнения работ » по левому перегонному тоннелю от площадки №214, где будет построена станция метро «Мостицкая», до станции «Сырец».

Также ведется подготовка «Галины» к началу проходческих работ.

На днях в компании заверили, что также продолжаются работы на всех открытых участках, как в районе будущей станции «Мостицкая», так и на проспекте Правды.

Мэр Киева Виталий Кличко во время годового отчета о работе городских властей за 2021 год к сообщил, что на 2022 год в бюджете города на строительство метро на Виноградарь предусмотрено 841 млн. гривен. >

Отметим, что строительство метро на Виноградарь планировали завершить к концу 2021 года. Впрочем, в Киевметрострое заявили, что из-за пандемии, локдауны и болезни работников они не успевают вовремя завершить работы. Поэтому компания подала в суд об отсрочке завершения строительства метро на 2023 год. Хозяйственный суд пролонгировал завершение строительства до конца 2022 года. Киевский метрополитен подал апелляционную жалобу.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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