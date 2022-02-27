Метки на дорогах и зданиях в пользу кафиров: виновным будет наказание до 15 лет
Такие метки надо убирать. Фото из открытых источников
В Украине, в столице в частности, увеличилось количество выявленных меток диверсантов, которые их оставляют прямо на улицах и зданиях как жилых домов, так и предприятий. Метки размещают для корректировки огня оккупационных войск Российской Федерации.
Киевская городская власть обращается к гражданам немедленно сообщать о местах с отметками, передавать фото в правоохранительные органы и информировать о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к нанесению меток. Для этого создан официальный чат-бот — @stop_russian_war_bot. Бот получает и передает информацию на соответствующие штабы реагирования.
В разных регионах Украины выявляют и задерживают граждан, которые за вознаграждение наносят такие метки, что является проявлением особого цинизма на фоне героического противостояния Вооруженных Сил Украины и.
В Украине за эту деятельность установлена уголовная ответственность по статьям Уголовного кодекса Украины 111 и 113.
Статья 111. Государственная измена — деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины: переход на сторону врага в условиях и конфликтов , иностранной организации или их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. Преступление наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без. действий несовершила и добровольно заявила органам государственной власти о своей связи с ними и о полученной задаче.
Статья 113 Уголовного кодекса Украины — диверсия, т.е. на массовое уничтожение людей, причинение телесных повреждений или иного вреда их здоровью, на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонительное значение. Преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без.
Украинцам предлагают сообщать о враге. Для этого Минцифры запустило несколько эффективных чат-ботов, которые помогут украинской армии и безопасности каждого из вас.
Екатерина НОВОСТРЕННАЯ, «Вечерний Киев»