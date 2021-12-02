Метеорологическая осень еще не покинула Киев
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского итоги ноября в столице. Так, среднемесячная температура прошлого месяца составила +4,8°С, что выше климатической нормы 1991-2020 гг. на 2,2°С. Ноябрь этого года в столице вошел в десятку самых теплых с 1881 года. Самым холодным днем было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась к утру -7,1°С, а самым теплым — 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8°С. Пусть и календарная зима уже наступила, но синоптики отмечают, что метеорологическая осень столицу все еще не оставила. Она будет продолжаться пока среднесуточная температура воздуха устойчива к непереметной отметке 0°С в сторону снижения. Средняя многолетняя дата такого перехода — 29 ноября.
Сегодня в Киеве пройдет снег и мокрый снег, на дорогах — гололедица. Ветер остается порывистым, иногда даже сильным, преимущественно западного направления,
Ольга КОСОВА, «Вечерний Киев»