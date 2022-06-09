«Место Украины — в европейской семье». Европарламент проголосовал за предоставление нашей стране статуса кандидата на вступление в ЕС
Окончательное решение – за Евросоветом, заседание которого состоится 23-24 июня.
Фото из сообщения Елены Кондратюк в Facebook A A+ A++
Событие: Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС «как четкий политический сигнал солидарности с народом Украины». Такое решение было принято на пленарном заседании в Страсбурге.
Детали и комментарии: «За» проголосовали 438 евродепутатов, 65 – высказались против, еще 94 – воздержались. Европарламент рекомендовал Совету ЕС согласиться, что Версальская декларация признает европейские стремления Украины и ее заявку на членство в ЕС. «Место Украины — в европейской семье, мы всегда будем сильнейшими поклонниками на вашем пути. Именно поэтому сейчас время, когда Украина должна получить статус кандидата», — прокомментировала резолюцию президентка Европарламента Роберта Мецола. Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС ожидается 23-24 июня.
Также Европарламент подтвердил решительную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины в пределах международно признанных границ. И рекомендовал без промедления предоставить нашей стране всю необходимую материальную, военную, финансовую и гуманитарную помощь, в частности, используя Европейский фонд мира. Парламент ЕС считает, что нужно создать правовой документ, позволяющий конфисковать замороженные российские активы и использовать их для репараций и восстановления Украины. По его мнению, необходимо поддержать расследование военных преступлений, совершенных россией в Украине, и ввести вторичные санкции в отношении организаций и третьих стран, которые помогают России их обходить. «Стратегическая цель свободного мира — помочь Украине в итоге нанести поражение российскому агрессору и восстановить контроль над ее международно признанной территорией», — говорится в резолюции.
«Большинство евродепутатов вместе с Украиной, вместе с нашим народом! Европа понимает, что Украине нужен статус кандидата и оружие, чтобы защитить ценности человечности Европы и мира! Спасибо депутатам Европарламента и ожидаем такой же поддержки и единства буквально за несколько недель, и вместе получить официальную известие: Украина – кандидат в ЕС!» — отреагировал на решение Европарламента в Facebook первый заместитель председателя ВРУ Александр Корниенко.
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Напомним, президент Польши Анджей Дуда начал турне по странам Южной Европы, чтобы убедить их поддержать предоставление статуса кандидата на членство в ЕС для Украины, сообщает канцелярия польского президента, пишет УНИАН. Вместе с Дудой в турне должна была отправиться и президент Словакии Зузана Чапутова, но ей помешал это сделать положительный ковид-тест. Сначала Дуда приедет в Португалию, где встретится с премьером Антониу Коштой, после чего отправится в Италию для переговоров с президентом страны Серджо Матареллой. Затем польский лидер прибудет в Румынию для участия в саммите «Бухарестской девятки». Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил на пресс-конференции, что его страна выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Но, по его словам, все великие страны-члены Евросоюза — против.
В интервью Financial Times министр МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина — единственное место в Европе, где люди умирают из-за ценностей, на которых основывается ЕС. «Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это глотать», — заметил он.