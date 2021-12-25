Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

magictr | 25.12.2021 | Новости | Комментариев нет

Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

Христос Родился! Фото: Борис Корпусенко

Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января и его отпраздновать в Киеве.

Рождество — один из самых важных христианских праздников. Оно знаменует рождение Иисуса Христа, который послан Богом в мир для спасения человечества.

Именно этот день разделил историю на «до» и «после» от рождения Христа. С рождением Спасителя началось настоящее исчисление под названием «наша эра».

M -2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

Рождение Иисуса. Фото: из открытых источников

КТО ПРАЗДНУЕТ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ

Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей. А также большая часть автокефальных православных церквей: Вселенский патриархат Константинополя (кроме Афона), Греческая православная церковь Александрии, Греческая православная церковь Антиохии, Румынская, Болгарская православные церкви, Церковь Кипра, Церковь Греции, Православная автокефальная и Православная церковь Америки. -hristove-fcfe9b4.jpg» alt=»Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово» />

Праздничная композиция в Костеле Святого Александра. Фото: Наталья Марков

ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА

В основном традиции празднования Рождества 25 декабря мало отличаются от традиций празднования 7 января.

Праздник объединяет вокруг всю семью, которая накануне украшает дом к Рождеству — это символизирует веру и почитание Иисуса. Среди символов праздника особое место занимает елка, а также рождественский венок, омела, солома и подарки.

Вечером 24 декабря, когда на небе появляется первая звезда, семьи собираются на Святую Ужин из постных блюд: рыбы, оплата (постный хлеб), фруктов, орехов и прочего. Перед началом трапезы глава семьи читает отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду, затем все преломляют рождественский хлеб.

Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

в Киеве. Фото: Наталья Марков

После ужина семья собирается к храму — на Мессу Праздника Рождества, которая символизирует единство Отца и Сына. Во время нее в полночь священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Иисуса.

Вторая праздничная месса совершается на рассвете и символизирует время появления на мир новой жизни из утроба матери. А третья месса, которая отправляется днем, доносит символ рождения Иисуса в сердца всех верующих.

25 декабрь подается праздничная пища. Главным блюдом стола в большинстве католиков и протестантов является запеченная индейка, утка, свинина и другое.

M -2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

Григорианский календарь. Фото: из открытых источников

ПОЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЖДЕСТВОМ 25 ДЕКАБРЯ И 7 ЯНВАРЯ

Разница — в календарях. 25 декабря Рождество празднуют те христиане (и католики, и православные), церкви которых перешли на Григорианский календарь.

Украинцы также живут по Григорианскому календарю, но вот украинская церковь до сих пор пользуется отстающим Юлианским календарем. Поэтому украинские православные празднуют Рождество 7 января.

Где и как в Киеве отпраздновать Рождество

Прежде всего верующих приглашают на Рождество . В Киеве она состоится в Костеле Святого Александра в ночь с 24 на 25 декабря.

M -2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

Время проведения Праздничной Мессы.

После Рождественской Мессы и семейного празднования можно отправиться в Княжество Киевская Русь, расположенное в деревне Копачев , Обуховского района Киевской области.

Здесь взрослых и детей приглашают на спектакль «Зимняя сказка». Гостей ждет настоящее праздничное настроение, горячие блюда, приготовленные на огне, напитки, в частности глинтвейн, зимние развлечения и новогоднее авторское представление. и огненными эффектами. hristove-23a3afc.jpg» alt=»Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово» />

Зимняя сказка. Фото: из открытых источников

Что интересно, зрители смогут не только увидеть оригинальную постановку, но и стать непосредственным участником сказки. Также только в Древнем Киеве можно будет услышать воспроизведение давно забытого языка — древнеславянского. Ведь постановка будет проходить именно на этом языке.

Дни проведения спектакля: 25-27 декабря, 02-07, 09-10, 15-16 января.

Mer -2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

Концертный зал Дома архитектора. Фото: из открытых источников

В Доме архитектора в Киеве 25 декабря в 19.00 ждут всех на праздничный концерт. Бриччальди, Штрауса, Чайковского и других.

Оценить красоту звуковых образов классической музыки поможет Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» — один из самых известных и профессиональных камерных оркестров в Украине.

Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

живопись. Фото: Борис Корпусенко

Творческие люди могут посетить 25 декабря Мастер-класс по акварельной живописи «Под звуки мессы и пение колядок». Он пройдет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.

идо Новогодне-Рождественского ярмарочного городка, расположенного на Софиевской площади и Владимирском проезде.

Там позаботились, чтобы посетители сразу погрузились в праздничную атмосферу. К ярмарочному городку ведут четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. А на площади гостей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды. -zahidnogo-obrjadu-vidznachajut-rizdvo-hristove-4a393c1.jpg» alt=»Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово» />

Рождественский городок на Софиевской площади. Фото: Борис Корпусенко

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому располагается каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений.

У елки — немало детских аттракционов и разнообразных фотозон.

Также сегодня здесь будут праздничные колядки.От 13: 00 до 13:45¦будут колядовать у колокольни Софии

Можно посетить изимний городок на Контрактовой площади, где расположена масштабная праздничная локация «Рождество».

Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово

Зимний городок на Контрактовой площади. Фото: Даша Гришина

Для жителей и гостей столицы подготовили фуд-зоны, ярмарки, ледовый каток, снежный горок, аттракционы и резиденцию Святого Николая. Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красными цветами.

Итак, желаем всем веселых праздников!

Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»

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