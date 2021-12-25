Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово
Христос Родился! Фото: Борис Корпусенко
Чем отличается Рождество 25 декабря и 7 января и его отпраздновать в Киеве.
Рождество — один из самых важных христианских праздников. Оно знаменует рождение Иисуса Христа, который послан Богом в мир для спасения человечества.
Именно этот день разделил историю на «до» и «после» от рождения Христа. С рождением Спасителя началось настоящее исчисление под названием «наша эра».
Рождение Иисуса. Фото: из открытых источников
КТО ПРАЗДНУЕТ РОЖДЕСТВО 25 ДЕКАБРЯ
Римско-католическая церковь, большинство протестантских церквей. А также большая часть автокефальных православных церквей: Вселенский патриархат Константинополя (кроме Афона), Греческая православная церковь Александрии, Греческая православная церковь Антиохии, Румынская, Болгарская православные церкви, Церковь Кипра, Церковь Греции, Православная автокефальная и Православная церковь Америки. -hristove-fcfe9b4.jpg» alt=»Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово» />
Праздничная композиция в Костеле Святого Александра. Фото: Наталья Марков
ТРАДИЦИИ ПРАЗДНИКА
В основном традиции празднования Рождества 25 декабря мало отличаются от традиций празднования 7 января.
Праздник объединяет вокруг всю семью, которая накануне украшает дом к Рождеству — это символизирует веру и почитание Иисуса. Среди символов праздника особое место занимает елка, а также рождественский венок, омела, солома и подарки.
Вечером 24 декабря, когда на небе появляется первая звезда, семьи собираются на Святую Ужин из постных блюд: рыбы, оплата (постный хлеб), фруктов, орехов и прочего. Перед началом трапезы глава семьи читает отрывок из Евангелия, семья поет первую коляду, затем все преломляют рождественский хлеб.
в Киеве. Фото: Наталья Марков
После ужина семья собирается к храму — на Мессу Праздника Рождества, которая символизирует единство Отца и Сына. Во время нее в полночь священник кладет в рождественский вертеп фигурку младенца Иисуса.
Вторая праздничная месса совершается на рассвете и символизирует время появления на мир новой жизни из утроба матери. А третья месса, которая отправляется днем, доносит символ рождения Иисуса в сердца всех верующих.
25 декабрь подается праздничная пища. Главным блюдом стола в большинстве католиков и протестантов является запеченная индейка, утка, свинина и другое.
Григорианский календарь. Фото: из открытых источников
ПОЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЖДЕСТВОМ 25 ДЕКАБРЯ И 7 ЯНВАРЯ
Разница — в календарях. 25 декабря Рождество празднуют те христиане (и католики, и православные), церкви которых перешли на Григорианский календарь.
Украинцы также живут по Григорианскому календарю, но вот украинская церковь до сих пор пользуется отстающим Юлианским календарем. Поэтому украинские православные празднуют Рождество 7 января.
Где и как в Киеве отпраздновать Рождество
Прежде всего верующих приглашают на Рождество . В Киеве она состоится в Костеле Святого Александра в ночь с 24 на 25 декабря.
Время проведения Праздничной Мессы.
После Рождественской Мессы и семейного празднования можно отправиться в Княжество Киевская Русь, расположенное в деревне Копачев , Обуховского района Киевской области.
Здесь взрослых и детей приглашают на спектакль «Зимняя сказка». Гостей ждет настоящее праздничное настроение, горячие блюда, приготовленные на огне, напитки, в частности глинтвейн, зимние развлечения и новогоднее авторское представление. и огненными эффектами. hristove-23a3afc.jpg» alt=»Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово» />
Зимняя сказка. Фото: из открытых источников
Что интересно, зрители смогут не только увидеть оригинальную постановку, но и стать непосредственным участником сказки. Также только в Древнем Киеве можно будет услышать воспроизведение давно забытого языка — древнеславянского. Ведь постановка будет проходить именно на этом языке.
Дни проведения спектакля: 25-27 декабря, 02-07, 09-10, 15-16 января.
Концертный зал Дома архитектора. Фото: из открытых источников
В Доме архитектора в Киеве 25 декабря в 19.00 ждут всех на праздничный концерт. Бриччальди, Штрауса, Чайковского и других.
Оценить красоту звуковых образов классической музыки поможет Национальный ансамбль солистов «Киевская камерата» — один из самых известных и профессиональных камерных оркестров в Украине.
живопись. Фото: Борис Корпусенко
Творческие люди могут посетить 25 декабря Мастер-класс по акварельной живописи «Под звуки мессы и пение колядок». Он пройдет в 14:00 в музее «Дом Митрополита», что на улице Владимирская, 24.
идо Новогодне-Рождественского ярмарочного городка, расположенного на Софиевской площади и Владимирском проезде.
Там позаботились, чтобы посетители сразу погрузились в праздничную атмосферу. К ярмарочному городку ведут четыре празднично украшенные арки, с четырьмя люстрами в центре каждой. А на площади гостей будут встречать праздничные кометы, символизирующие рождественские звезды. -zahidnogo-obrjadu-vidznachajut-rizdvo-hristove-4a393c1.jpg» alt=»Merry Christmas-2021: сегодня христиане западного обряда отмечают Рождество Христово» />
Рождественский городок на Софиевской площади. Фото: Борис Корпусенко
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому располагается каток в виде тоннеля для поклонников спортивных развлечений.
У елки — немало детских аттракционов и разнообразных фотозон.
Также сегодня здесь будут праздничные колядки.От 13: 00 до 13:45¦будут колядовать у колокольни Софии
Можно посетить изимний городок на Контрактовой площади, где расположена масштабная праздничная локация «Рождество».
Зимний городок на Контрактовой площади. Фото: Даша Гришина
Для жителей и гостей столицы подготовили фуд-зоны, ярмарки, ледовый каток, снежный горок, аттракционы и резиденцию Святого Николая. Посреди площади установили пышную елку, которая переливается желто-красными цветами.
Итак, желаем всем веселых праздников!
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»