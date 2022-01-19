Мероприятие Порошенко: под судом произошли столкновения между митингующими и полицией
У Печерского райсуда снова собрались митингующие и сторонники Порошенко. Фото: Виктория Гребень
Силовики не дали митингующим установить уличные печи и бочки для обогрева открытым огнем.
Сегодня, 19 января, Печерский районный суд Киева должен объявить решение о мере пресечения пятому президенту, лидеру «Европейской солидарности» и народному депутату Петру Порошенко по делу о государственной измене и финансировании терроризма. Начало заседания запланировано на 14:00.
Перед заседанием возле здания суда произошла стычка между правоохранителями и участниками митинга в поддержку Порошенко. Причиной стало то, что правоохранители помешали участникам акции установить уличные печи для приготовления горячих напитков.
Привезли также нацгварийцев
Здание суда оцеплено
Напомним, что 17 января суд так и не объявил решение — после пяти часов в совещательной комнате судья Алексей Соколов не вышел в зал. Тогда ДБР ходатайствовала об аресте на два месяца с возможностью залога в миллиард гривен.
Защита пятого Президента считает обвинение преследованием оппозиции и политически мотивированным, поэтому просил отклонить избрание какой-либо меры пресечения.
Отметим, что в понедельник, 17 января, Петр Порошенко вернулся в Украину после зарубежного тур. В аэропорту «Жуляны» его встретили тысячи украинцев, приехавших поддержать бывшего главу государства, которого хотели арестовать сразу после прилета в Украину.
Во время паспортного контроля пограничники около 15 минут проверяли биометрический паспорт Порошенко — сам экспрезидент и сопровождающие расценили этот факт как попытку помешать политическому лидеру вернуться в Украину. В конце концов документ отдали, а следователи ДБР сообщили Порошенко о судебном заседании по его делу, которое должно было начаться в 11:00 в Печерском райсуде Киева.
Напомним, что пятый президент стал фигурантом дела о контрабандном снабжении угля с оккупированных территорий Донбасса и содействии деятельности террористов из так называемых «ЛНР» и «ДНР». Ему инкриминируют «государственную измену, финансирование терроризма и создание террористической операции». Максимальное наказание по этим статьям — лишение свободы на 15 лет с конфискацией. Вместе с ним по делу фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.
История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ДБР, где ему могли объявить подозрение. И сразу после этого уехал в заранее запланированное зарубежное турне. Впоследствии его вызвали на допрос, но он заявил, что находится за границей и вернется в Украину в январе. -zahid-poroshenku-pid-sudom-stalisja-sutichki-mizh-mitinguvalnikami-tanbsppoliciyeju-a9b1246.jpg» alt=»Предосторожность Порошенко: под судом произошли столкновения между митингующими и полицией» />
ехались поклонники со всей страны
Все фото Виктории Гребень для «Вечернего Киева».
Елена ПЕТРИШИН, «Вечерний Киев»