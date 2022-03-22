Мэрия Парижа присвоила Киеву почетное гражданство
Решение было принято единогласно. Фото с твиттера Анн Идальго
Впервые такой статус предоставили городу.
«Этим отличием, которое впервые предоставляется городу, Париж выражает свою дружбу и поддержку украинской столице, борющейся за свою свободу»,— написала мэр Парижа. Анн Идальго.
По ее словам, Совет Парижа также единогласно проголосовал за исключительную экстренную помощь в размере одного миллиона евро в пользу ассоциаций, неправительственных организаций и деятелей в этой сфере, работающих в этой сфере. ли соседних странах и способствуют тому, чтобы принять украинских беженцев в Париже. pochesne-gromadjanstvo-c89843f.jpg» alt=»Мэрия Парижа присвоила Киеву почетное гражданство» />
На днях Виталий Кличко обсудил с мерами европейских городов ситуацию в Украине. Все они отметили политическую поддержку Украины и ее борьбу за свою независимость и свободу.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»