Мэр Киева стал Почётным членом Европейского комитета регионов
Такое звание присваивается впервые. Фото: КГГА
Это впервые, когда Европейский комитет регионов предоставляет такое почетное членство.
«Друзья! От Европейского комитета регионов как мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины получил звание Почетного члена этой организации»,— сообщил в своем Телеграмм-канале Виталий Кличко.
Это впервые, когда Европейский комитет регионов предоставляет такое почетное членство.< /p>
«Для меня большая честь получить такое звание. И, уверен, это — свидетельство поддержки европейским самоуправлением борьбы украинцев за свою землю и ценности, поддержка местного самоуправления в Украине», — отметил мэр Киева.
Также в официальном письме Европейский комитет регионов отметил смелость всех украинских городских голов , которые по всей стране спасают жизнь, доставляют помощь людям, защищают семьи, борются за лучшее будущее, основанное на демократии и свободе.
Сегодня Виталий Кличко общался с мэром Барселоны, заявившей о поддержке Киева.< /p>
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»