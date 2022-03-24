Мэр Киева стал Почётным членом Европейского комитета регионов

magictr | 24.03.2022 | Новости | Комментариев нет

Мэр Киева стал Почетным членом Европейского комитета регионов

Такое звание присваивается впервые. Фото: КГГА

Это впервые, когда Европейский комитет регионов предоставляет такое почетное членство.

«Друзья! От Европейского комитета регионов как мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины получил звание Почетного члена этой организации»,— сообщил в своем Телеграмм-канале Виталий Кличко.

Это впервые, когда Европейский комитет регионов предоставляет такое почетное членство.< /p>

Мэр Киева стал Почётным членом Европейского комитета регионов

«Для меня большая честь получить такое звание. И, уверен, это — свидетельство поддержки европейским самоуправлением борьбы украинцев за свою землю и ценности, поддержка местного самоуправления в Украине», — отметил мэр Киева.

Также в официальном письме Европейский комитет регионов отметил смелость всех украинских городских голов , которые по всей стране спасают жизнь, доставляют помощь людям, защищают семьи, борются за лучшее будущее, основанное на демократии и свободе.

Сегодня Виталий Кличко общался с мэром Барселоны, заявившей о поддержке Киева.< /p>

Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»

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