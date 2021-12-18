Мэр Киева открыл новую дорогу на Оболони
10206
Виталий Кличко открыл новую дорогу. Фото пресс-службы мэра
Мэр столицы Виталий Кличко открыл новую дорогу. Вопреки сложностям в экономике из-за пандемии коронавируса, город завершил очень важный инфраструктурный проект. в форме листа клевера, который является продолжением Кольцевой магистрали от Гостомельского шоссе через улицу Рокоссовского.
По словам мэра, новый участок отвечает всем современным требованиям к таким магистралям, имеет длину 1200 метров, по три полосы для движения транспорта в обе стороны, велодорожки, лиховостокы, современное энергосберегающее освещение, камеры видеонаблюдения. А для защиты жильцов домов вдоль улицы Рокоссовского установили полкилометра шумозащитных барьеров.
Участок дороги прокладывали через пустыри, загроможденные мусором, который вывозили почти 1000 грузовиков. Здесь пришлось построить две эстакады — одну длиной более 50 метров над железной дорогой, вторую — над улицей Богатырской со съездами на эту трассу, ведущую к выезду из города и на Оболонь. Весной склоны развязок и прилегающую территорию озеленят и высадят кусты и цветы.
В планах города — достройка дороги до Оболонского проспекта, которую хотят завершить к концу октября 2022 года. По словам Виталия Кличко, в перспективных планах — сооружение мостового перехода через Днепр на участке между Оболонью и дамбой Киевской ГЭС.
Мэр говорит, что участок, который сейчас открыли, крайне важен для транзитного транспорта и позволяет обходить улицы города. Это разгрузит дороги и облегчит проезд через площадь Шевченко, улицы Минского массива и Оболони, проспект Бандеры и улицу Телиги.
Велодорожки и пешеходная часть новой дороги
Шумозащитный экран защищает горожан от транспорта
Виталий Кличко рассказал о строительстве новой дороги
На эстакаде над улицей Богатырской
Поток транспорта сразу завладел дорожным сооружением
На днях мэр Киева Виталий Кличко презентовал годовой отчет об итогах работы мэрии за 2021 год. Мэр доложил о планах развития транспортной инфраструктуры столицы.
Фото Екатерины Новосветной
Екатерина НОВОРОННЯЯ, «Вечерний Киев»