Международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины будут транслировать во всем мире
Марафон стремится еще больше консолидировать международное сообщество в ее сопротивлении российской экспансии.
Известные зарубежные группы и украинские исполнители будут выступать в поддержку Украины, противостоящей российской агрессии. Марафон также будет собирать средства на гуманитарную помощь.
В воскресенье, 27 марта, в 17:30 за центрально-европейским временем с Варшавы (18:30 по Киеву) на базе польского телеканала TVP начнется международный благотворительный концерт-марафон в поддержку Украины Save Ukraine<#> >«Этот марафон стремится еще больше консолидировать международное сообщество в его сопротивлении российской экспансии. Украинский народ чувствует и глубоко ценит поддержку, которую оказывают наши партнеры и простые граждане иностранных государств: от товаров первой необходимости до мощной военной помощи. Но война должна закончиться как можно быстрее, а для этого необходимо еще больше поддержки для Украины и тотальное давление на агрессора»,— отмечают в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
В пределах двухчасового эфира, который будут ретранслировать телеканалы около 20 стран Европы и мира, а также стриминговые платформы и соцсети, музыканты, художники, общественные активисты, лидеры мнений, актеры, художники, спортсмены, волонтеры. В то же время, до, во время и после трансляции будет происходить сбор средств на решение крупнейших гуманитарных проблем, вызванных военным вторжением РФ на территорию Украины.
В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, транслируемые среди которых вещатели 1+1, ICTV, СТБ, 2+2, Украина, Интер, «Рада», UA: Первый, дополнительно — каналы ТЕТ, Новый канал, М1, НТН и К1, а также платформы Kyivstar ТВ, 1+1 видео, tv, MEGOGO, OLL.TV, SWEET.TV, Volia.
Для зрителей со всего мира трансляция будет доступна на YouTube-канале 1+1 и на международных версиях телеканалов, в частности 1+1 International, ICTV Ukraine, Интер+, Украина 24 и т.д. Ведущие мероприятия — украинцы Тимур Мирошниченко и Маша Ефросинина.