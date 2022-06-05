Между Украиной и Венгрией разгорелся скандал из-за намеков о «психической болезни» Зеленского
На Банковой отреагировали поговорками и вспомнили о Корюковской трагедии.
Фото: wikipedia A A+ A++
Событие:Министерство иностранных дел Украины ожидает, что спикер венгерского парламента Ласло Кевер обнародует справку о состоянии своего психического здоровья. Об этом написал на своей странице в Facebook спикер зарубежного ведомства Олег Николенко.
Детали и комментарии: В преддверии спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью венгерскому изданию 444.hu. назвал «психическими проблемами» решимость президента Владимира Зеленского, с которой он иногда жестко просит партнеров о поддержке.
«Пока я помню и наблюдаю за событиями мировой политики, я не помню лидера нуждающейся страны в беде, решается ударить голосом против кого-нибудь, например, голосом, который президент Зеленский ударил не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии.Вообще, те, кому нужна помощь, обычно просят вежливо – настойчиво, но всегда только просят, никогда не требуют и не угрожают.Обычно угрожают своим врагам, а не тем, кого хотят иметь за друзей. есть какая-то личная психическая проблема» – сказал Ласло Кевер.
Спикер добавил, что после войны ожидает проблем для закарпатских венгров, так что «нужно быть очень осторожными», чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству через 1100 лет под давлением. придется совсем покинуть родину. Эти слова сопровождал жестом, похожим на то, как человек сметает грязь с ладони.
Как заметил спикер МИД Украины, дальнейшая судьба слов Кевера напрямую будет зависеть от вывода, зафиксированного в его медицинской справке.
«А если брать шире, то, к величайшему сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления россии. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла», – написал Олег Николенко.
В Офисе президента поговорками отреагировали за оскорбления спикера парламента Венгрии в адрес Владимира и упомянули о Корюковской трагедии.
«Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания «недополитиков» вроде непочтительного председателя государственного собрания Венгрии:
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He who is guilty is the one that has much to say,
сла узнаешь по ушам, а дурака – по разговорам.
У короткого ума язык длинный .
Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года», – написал в Facebook заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
Он также отметил, что хотел бы услышать оценку Ласло Кевера о том, как венгерские фашисты сожгли живьем тысячи человек в черниговской деревне Корюковка и добавил ссылку на эту трагедию, где 1-2 марта 1943 года произошло массовое убийство 6 700 жителей села Корюковка отрядами СС и венгерской военной жандармерии в ходе Второй мировой войны.
Напомним, Венгрия блокировала шестой пакет санкций против россии и выступила против ЕС; российской нефти, несмотря на отсрочку для нее и Словакии до конца 2023 года.