Медучреждения столицы безотказно выдают рецепты на льготные медикаменты
Адреса и графики работы аптек в условиях военного состояния могут оперативно изменяться
Медицинские учреждения столицы безотказно выдают пациентам с хроническими заболеваниями (в частности, лицам с инвалидностью 1 и 2 больным болезнь Паркинсона, эпилепсию, ревматоидный артрит и т.д.).
Так же рецепты издаются и на препараты, определенные программой «Доступные лекарства». При этом аптеки принимают как электронные, так и бумажные рецепты. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.
Она напомнила, что получить льготный рецепт можно у узкого специалиста в Консультативно-диагностическом центре. Рецепт по программе «Доступные лекарства» — у врача, с которым подписана декларация на обслуживание в Центре первичной медико-санитарной помощи.
Рецепты попрограмме «Доступные лекарства»принимают аптеки разных форм собственности, участвующих в программе. Рецепты по льготным медикаментам обслуживаются в аптечных заведениях КП«Фармация».
Обращаем внимание, что адреса и графики работы аптек в условиях военного положения могут оперативно меняться.
- Аптека №35, ул. Щербаковского, 35/38 9:00-15:00 Аптека № 52, ул. Чорновола, 28/1, 9:00-18:00 (розовые бланки)
- Аптека №62, ул. Вербицкого Архитектора, 18, 10:00-16:00 (розовые бланки)
- Аптека №64, ул. Якубовского, 6, 10:00-13:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №69, ул. Харьковское шоссе, 144-В, 10:00-16:00 (розовые бланки)
- Аптека №87, ул. Ревуцкого, 73, 10:00-15:00 (инсулины)
- Аптека №90, ул. Исаакяна, 2, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №95, ул. Ивана Выговского (Маршала Гречко), 14, 10:00-15:00
- Аптека №102, ул. Ю. Пасхалина, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №118, ул. Булгакова, 13, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №119, просп. Маяковского, 15, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №123, ул. Дьяченко, 10, 10:00-16:00
- Аптека № 102, пункт 1, ул. Харьковское шоссе, 121, 10:00-16:00
- Аптеки №121, пункт 2, ул. Рижская, 1, 10:00-16:00.
- Аптека №68, просп. Академика Глушкова, 31-А, корпус В, 10:00-16:00
- Аптека №1, ул. Владимирская, 51/53, 10:00-16:00 Аптека № 12, просп. Отрадный, 61, 10:00-16:00 Аптека № 17, пункт 1, просп. Лобановского, 2, 10:00-16:00
- Аптека №18, ул. Строителей, 36, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека № 38, б-р В. Гавела, 75, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека № 54, б-р В. Гавела, 6/7, 10:00-17:00
- Аптека № 75, просп. Победы, 104, 10:00-15:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
- Аптека №99, просп. Л. Гузара, 3, 09:00-15:00
- Пункт №3 Аптеки №99, просп. Л. Гузара, 3, 09:00-15:00 Аптека № 104, ул. Зодчих, 50, 09:00-16:00
- Аптека № 107, ул. Архитектора Вербицкого, 5, 09:00-17:00
- Аптека № 110, ул. Гарматная, 16/85, 10:00-16:00
- Аптека № 114, б-р Дружбы Народов, 30/1, 10:0-15:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №114, пункт 1, ул. Подвысоцкого, 13, 09:00–13:00
- Аптека №124, ул. Харьковское шоссе, 164, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
- Аптека №126, ул. Дж¦Маккенна, 35-А, 08:00-17:00
- Аптека № 128, ул. Героев Севастополя, 09:00-14:00 (инсулины)
- Аптека №7, ул. Сечевых Стрельцов, 10, 08:00-19:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека № 57, просп. Героев Днепра, 18, 8:00-17:00 Аптека № 48, ул. Порика, 13-В, 09:00–17:00
- Аптека №44, просп. Героев Сталинграда, 27, 8:00-16:00 (инсулины)
- Аптека № 125, ул. Лаврская, 8, 08:00-16:00 Аптека № 74, ул. Маршала Тимошенко, 18, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека № 27, ул. Богдана Хмельницкого, 42, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека № 46 ул. Константиновская 1/2, 10:00-16:00 (инсулины, розовые бланки, ЗПТ)
- Аптека №46 пункт 2, ул. Кирилловская, 107, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека № 46 пункт № 3, ул. Волошская, 47, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека № 125 пункт 1, ул. Подвысоцкого, 4-А, 10:00-16:00
- Аптека № 74 пункт 2, ул. Кондратюка, 8, 08:30 — 15:00 Аптека № 74, пункт 1, ул. Маршала Тимошенко, 14, 08:00-15:30.
- Аптека № 130, ул. Щербаковского, 60, 09:00-16:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №40, ул. Зои Гайдай, 5, 09:00-15:00
- Аптека №55, пункт 6, ул. Днепроводская, 13/1, 09:00-16:00
- Аптека №55, пункт 1, ул. Кондратюка, 6, 10:00-15:00 Аптека № 32, просп. Свободы, 2, 10:00-16:00
- Аптека №51, просп. Свободы, 22, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №3, просп. Романа Шухевича, 2-В, 9:30-15:30
- Аптека №79, б-р Перова, 15, 10:00-17:00 (инсулины, розовые бланки)
- Аптека №109, ул. Р. Окипной, 9, 08:30-19:00 (инсулины)
- Аптека №81, просп. Маяковского, 73, 09.00-15.00 (инсулины)
- Аптеки №109, пункт 1, ул. Краковская, 13, корпус 1, 09:00 -16:00 Аптека № 63, ул. Кубанской Украины, 26, 09:00-15:00
- Аптека №59, просп. Маяковского, 47, 09:00-17:00 (инсулины)
- Аптека №10, ул. Сальского 24, 09:00-14:00.
- Аптека № 30, ул. Алматинская 103/1, 10:00-17:00 (инсулины)
- Аптечный пункт аптеки №82, ул. Миропольская, 8, 9:00-15:00 Аптека № 6, ул. Кибальчича, 13-А, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №92, ул. Шолом-Алейхема, 18, 09:30-15:00 (инсулины)
- Аптека №14, ул. Милютенко, 34, 10:00-16:00 (инсулины)
- Аптека №77, ул. Миропольская, 1, 10:00-17:00 (инсулины)
Также информация о работающих аптеках оперативно обновляется < u>по ссылке.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»