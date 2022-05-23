Медведчук дал показания против Порошенко. Команда пятого президента утверждает, что кум путина «выторгует» себе избегание ответственности за антиукраинскую деятельность.
СБУ назвала фамилии подельников экслидера страны, но «Европейская солидарность» уверяет, что о Порошенко Медведчуке написали заказчики, потому и читал он с суфлера.
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Событие: Нардеп Виктор Медведчук, которому выдвинуто подозрение в государственной измене и содействии терроризму, рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Детали и комментарии: СБУ опубликовала видео признаний 67-летнего политика. Описывая сущность схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. Тот, мол, не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться с руководством России, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях. Таким образом, задержанный уверяет, что вопросами трубопровода он занимался по просьбе экспрезидента. И в конце концов за год работы трубопровод заработал для его владельцев вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп. до 42 миллионов долларов США. А с мая 2019, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачку дизеля через магистраль прекратили. Кроме того, Медведчук рассказал детали отладки в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины на временно оккупированных территориях так называемых «Л/ДНР», практически — у вождей боевиков. «В этом была задействована фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», — объяснил задержанный. СБУ утверждает, что Медведчук назвал конкретные фамилии чиновников, причастных к схеме, — бывшие чиновники, эксуправление Нацбанка, народные депутаты и представители правоохранительных структур, в частности Макар Пасенюк, Валерия Гонтарева, Игорь Кононенко, Владимир Демчишин, генпрокурор и глава МВД. Служба безопасности продолжает следственные действия с задержанным, чтобы установить все факты, обстоятельства, организаторов и участников совершенных преступлений.
Адвокат 56-летнего пятого президента Игорь Головань заявил, что слова кума путина Виктора Медведчука о причастности Порошенко к незаконной схеме торговли углем и отчуждения трубопровода не соответствуют действительности. «По нашему мнению, вообще то, что делает СБУ – это исключительно пиар, – сказал Головань в комментарии «Общественному». – Во-первых, это не их дело, этим должно заниматься ДБР. И то, что об этом говорит СБУ – это подтверждает, что здесь ничего общего с правдой и законом нет». По мнению Голованя, решение обнародовать показания Медведчука связано с давлением на судебное заседание по делу пятого президента об аресте на его имущество.
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А вот в партии Петра Порошенко считают, что показаниями против пятого президента Украины кум путина «выторгует» себе избегание ответственности за антиукраинскую деятельность. «Все «заявления» Медведчука в адрес Петра Порошенко – это очевидная информационная диверсия в интересах страны агрессора, потому что нарушение внутриполитического единства сегодня будет работать не на украинские интересы, — говорится в сообщении «Европейской солидарности». — Медведчук, который шкуру от ответственности за свою антиукраинскую деятельность, готовый «заявлять» во что бы то ни стало, это далеко не первые «сенсационные» показы против Порошенко, их уже давали Портнов, Деркач, Онищенко, Жвания, Кузьмин и другие российские агенты. сомнений, что слова о Порошенко Медведчуку написали заказчики, поэтому и читал он их с суфлера. В ЕС заявили, что в условиях войны Служба безопасности Украины монтирует яркие политически мотивированные ролики с «псевдосвидетельствами» Медведчука вместо расследования дела об «очевидной коллаборации с врагом некоторых генералов СБУ и депутатов Верховной Рады». ЕС также обвинила главу СБУ Ивана Баканова в «вредительских действиях». В политсиле настаивают, что публичная дискуссия между властью и оппозицией «вернуться на повестку дня может не раньше завершения войны». А теперь нужно совместно работать на победу. «Враг не Порошенко, враг — Путин. Война четко показала кто есть кто: кто боролся и борется за Украину, а кто хочет повторения вечных исторических сценариев раскола Украины изнутри. Мы — государственники и убеждены: попытки разжечь в Украине внутренний конфликт играют только на руку Москве. Сегодня наша общая задача — сохранить Украину и освободить украинскую землю от нашего извечного врага — россии».