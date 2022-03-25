Медики столичных скорых получили бронежилеты
< /Их сразу одели работники очередной смены. Фото: КНП «Центр ЭМД и МК»
Работники экстренной медицинской помощи, несмотря на все пули, спасают жизнь жителей столицы.
Сегодня КНП «Центр ЭМД и МК» получил первую часть запланированной партии бронежилетов для наших работников, несмотря на все, под пулями, спасают жизнь жителей столицы.
Сразу же бронежилеты были распределены для выдачи очередной смене работников на время работы.
Бронежилеты сразу одели работники очередной смены. Фото: КНП «Центр ЭМД и МК»
По информации Минздрава Украины, с момента вторжения России в Украине 58 машин «скорой помощи» были обстреляны, шесть медработников были убиты.
«Администрация и в дальнейшем будет работать в интересах наших сотрудников с целью обеспечения личной безопасности, обеспечения необходимого количества медикаментов и заработной платы», — отмечают в Центре.
Напомним, недавно Центр экстренной медицинской помощи Киева получил оборудование Starlink. Оно позволит использовать широкополосный интернет в работе заведения даже при отсутствии других видов связи, что положительно повлияет на стабильность работы заведения в условиях войны.
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»< /p>