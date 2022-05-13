Медики советуют привиться против двух болезней. Они особенно опасны во время войны
Какие прививки врачи рекомендуют сделать в первую очередь и почему?
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Минздрав и ЮНИСЕФ призывают украинцев активно вакцинироваться в период военного положения. Ведь большие скопления людей в городах, отсутствие доступа к чистой воде, условия для соблюдения личной гигиены, качественное питание вызывают более активное распространение инфекционных болезней. К примеру, в Тернопольской области зафиксировали случай дифтерии у 29-летней женщины, которая недавно переехала из региона, где ведутся активные боевые действия…
По словам медиков, единственный способ защититься от инфекций и предотвратить развитие опасных осложнений — прививки. Причем сделать это можно бесплатно.
“Внутри перемещенные лица могут обратиться в любое медучреждение в новом месте жительства, — рассказывает Мария Павельева, региональная координатор по рутинной вакцинации. — Заключать декларацию с семейным врачом не нужно. Следует лишь иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Информация о прививках будет зафиксирована и занесена в электронную систему. При желании человеку могут выдать бумажную справку.
Мария Павельева отмечает, что не стоит откладывать плановую прививку из-за переезда. Даже если у вас нарушение прививочного календаря, можно обратиться к врачу и проконсультироваться. Он поможет составить новый график вакцинации, чтобы наверстать пропущенное.
Если вы находитесь за границей, тоже не стоит забывать о прививках и сделать их в местных медучреждениях. В большинстве стран данные пациентов вносятся в Международный вакцинальный паспорт. По возвращении домой вы сможете передать документ семейному врачу, который внесет информацию в соответствующие базы данных.
читайте также: В 77-й день войны украинцы вернули под свой контроль село близ Харькова, а россия предупредила своих солдат о невозможности ротации к концу «спецоперации». Также, если ребенок идет в учебное заведение новой страны, то, чтобы подтвердить наличие в ее прививок, следует обратиться к своему семейному врачу, — говорит Мария Павельева. — Возможно, что в стране вашего пребывания потребуют дополнительные прививки, кроме украинских, согласно их календарю. К примеру, вакцинацию против коронавируса в некоторых государствах производят с 5 лет.
Специалисты отмечают, что вакцинация важна не только для детей, но и для взрослых. “Мы призываем внутри перемещенных лиц сделать прививку от дифтерии и столбняка, — добавляет Мария Павельева. — Особенно от последнего, ведь во время войны у людей возникают травмы, из-за которых в организм может попасть возбудитель недуга…”
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