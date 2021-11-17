Медики назвали семь продуктов, которые нельзя есть на ночь
Такое блюдо не для ужина. Фото: из открытых источников
Такая пища безвозвратно может испортить фигуру и вызвать проблемы со здоровьем.
Пришел с работы — самое время нормально за весь день поесть. Да, вопреки советам диетологов, считают многие. И ни одна медицинская наука в этом их не может убедить.
Однако есть продукты, которые категорически нельзя употреблять на ночь. Иначе они могут вызвать увеличение веса и плохое самочувствие. Фармаколог, фитотерапевт Людмила Головко подготовила целый перечень запрещенной пищи на поздний ужин.
Макаронные изделия
Паста из твердой пшеницы — отличный источник углеводов, который помогает восстановить баланс сил после физических упражнений или во время активного дня. Но паста, съеденная перед сном, помешает восстановлению организма ночью, поэтому вы получите темные круги под глазами и усталость утром.
Макаронные выборы лучше смакуют в обед. Фото: из открытых источников
Сыр
Сыры содержат достаточно тяжелый для усвоения жир и могут вызвать воспалительную реакцию в желудке. Кроме того, этот деликатес содержит аминокислоту тирамина, которая может уменьшить выработку гормонов, регулирующих сон.
Сыры содержат тяжелые жиры. Фото: из открытых источников
Мясо
Мясо содержит большое количество насыщенных жиров, а колбасные изделия часто имеют столько химических добавок, что лучше вообще исключить их из рациона. Тяжелый мясной ужин будет готовиться довольно долго, поэтому организм теряет отдых в драгоценные ночные часы. sim-produktiv-jaki-nenbspmozhna-yisti-nanbspnich-d931943.jpg» alt=»Медики назвали семь продуктов, которые нельзя есть на ночь» />
Мясо — продукт не для ужина. Фото: из открытых источников
Специи
Специи придают блюду невероятный аромат и вкус. Обед, приправленный специями, прекрасно бодрит и заряжает энергией. Но во время позднего ужина блюда со специями могут вызвать ожог органов пищеварения и нервное возбуждение. -produktiv-jaki-nenbspmozhna-yisti-nanbspnich-68935f4.jpg» alt=»Медики назвали семь продуктов, которые нельзя есть на ночь» />
К потреблению специй нужно подходить ответственно. Фото: из открытых источников
Цветная капуста
Цветная капуста, кажется, полезен выбор для легкого ужина. Ведь она содержит минимум калорий и максимум клетчатки и микроэлементов. Однако овощи из семьи крестоцветных (капуста) затрудняют их переваривание, поэтому это не лучший выбор перед сном.
Это также не«вечерний» продукт. Фото: из открытых источников
Мороженое
Мороженое содержит много насыщенных жиров, сахара и добавок. Все эти компоненты негативно влияют на пищеварение и нервную систему, что может вызвать появление избыточного веса.
Мороженое вечером может спровоцировать появление лишнего веса. Фото: из открытых источников
Темный шоколад
Темный шоколад богат антиоксидантами и веществами, которые положительно влияют на работу мозга, придавая энергию и силу. Но вечером такой десерт может лишний раз стимулировать нервную систему и прерывать сон, поэтому от него лучше отказаться.
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Темный шоколад вечером можно помешать спокойной сне. Фото: из открытых источников
Напомним, если регулярно пропускать завтрак, то есть риск получить кучу болезней и набрать от 3 до 5 кг год. Об этом и другом читайте в интервью «Вечернему Киеву» с известной украинской диетологией Наталией Самойленко.
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»