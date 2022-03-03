Медицинские учреждения столицы работают и оказывают помощь всем, кто в ней нуждается
Медицина Киева работает. Фото: Борис Корпусенко
Они обеспечены медикаментами, расходными материалами, донорской кровью и ее компонентами в достаточном количестве.
Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург сообщила, что медики находятся на рабочих местах и продолжают лечить и спасать жизнь горожан.
По ее словам, стационарные заведения работают, как и всегда, — в режиме 24/7.
Амбулаторные— принимают пациентов . Узкие специалисты, совместно с врачами «первички», решают вопросы безотказной выписки рецептов и т.д. Так же безотказно принимают вызовы «103», а бригады «скорых» оказывают экстренную медицинскую помощь.
«Не остановили свою работу и специализированные заведения. Онкоцентр продолжает работать, в частности, чтобы люди не остались без плановой химиотерапии и некоторых видов радиологического лечения. Принимает пациентов эндокринологический центр. Центр нефрологии и диализа оказывает жизненно необходимую помощь пациентам с почечной патологией… Поэтому относительно надлежащего функционирования медицинской отрасли киевляне могут быть спокойны», — заверила Валентина Гинзбург.
«Спасибо медицинским работникам коммунальных клиник и учреждений, подчиненных Национальной академии медицинских наук и Министерству здравоохранения. Мы сильны, потому что объединены. Ради украинцев и Украины».
Директор Департамента призвала жителей столицы беречь себя и близких. Та напомнила, что телефонную консультацию по медицинским вопросам можно получить круглосуточно по номеру 15-83 или 0442350101 (с мобильного).
Инна БИРЮКОВА, «Вечерний Киев»