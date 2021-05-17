МЧС Башкирии предупреждает о шквалистом ветре
17.05.2021 | Новости | Комментариев нет|
МЧС Башкирии обратилось к жителям республики с предупреждением. Сегодня, 17 мая, опасность представляет не только аномальная жара.
В некоторых районах республики прогнозируется шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, а также гроза. Жара при этом слабее не станет. Днём столбик термометра поднимется до +34°С, а ночью до +14, +19°С.
Из-за аномальной жары в Башкирии введён 2, 3, 4 и 5 классы пожароопасности. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в 12 районах.