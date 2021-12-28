Матрица и Человек-паук: в столичные кинотеатры вернулись любимые герои
Кинозрители могут встретиться с персонажами любимых фильмов. Фото из открытых источников
В последние дни 2021 года кинозрители имеют возможность встретиться с персонажами любимых фильмов: для взрослых это Нео и Тринити, для подростков — Питер Паркер, а для ребятишек — забавные животные.
Фантастический боевик «Матрица 4: Воскресение»
«Матрица 4: Воскресение» — долгожданная четвертая лента любимой франшизы от режиссера Ланы Вачовски. В новой части воссоединились звезды предыдущих фильмов, Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, исполняющие культовые роли Нео и Тринити, которые сделали их знаменитыми! Первый фильм вышел в 1999 году.
Прошло более 60 лет в реальном мире после событий третьей части. Агенты повстанцев Багс и Секвойя обнаруживают, что Нео и Тринити каким-то образом выжили и находятся в плену машин, в виртуальном мире Матрицы. В ней Нео известен геймдизайнер, разработавший знаменитую видеоигру «Матрица». Иногда ему кажется, что события игры происходили на самом деле, но ему сложно отличить где-то настоящий мир, а где вымысел.
Мнения кинокритиков и зрителей отличаются, поэтому стоит посмотреть и составить собственную.
Фантастический приключенческий боевик «Человек-паук: домой пути нет»
Есть третьим сольным фильмом о супергерое из комиксов издательства Marvel Comics, 27-й лентой киновселенной Marvel и четвертым фильмом четвертой фазы этой киновселенной.
Мистерио открыл миру тайну. Теперь каждый знает, что под костюмом Человека-паука находится Питер Паркер (Том Холланд). Ближайшие люди поддерживают его, ЭмДжей (Зендая) охотно проводит с ним время и утешает как может. Но враждебно настроенный мир давит все сильнее. Питер решает обратиться за помощью к Доктору Стрейнджу (Бенедикт Камбербетч). Только ему по силам повернуть время назад и сделать так, чтобы все забыли кто на самом деле под костюмом супергероя.
Анимационный фильм «Пой 2»
Продолжение одноименного мультфильма, вышедшего на экраны в 2016 году. Проект стал первым в мире анимационным мюзиклом. Герои перепели около 30 всемирно-известных хитов. Эти песни в исполнении животных, то есть актеров, которые их озвучивали, долгое время держались в разных хит-парадах мира.
Дикобразиха Эш, Горилла Джонни, Свинья Розита и многие другие участники певческого конкурса хорошо помнят насколько сильно пение изменило их жизнь. Поэтому коала Бастер Мун, наверное, должен организовать что-нибудь новенькое. Не пропадать же таланту! .jpg» alt=»Матрица и Человек-паук: в столичные кинотеатры вернулись любимые герои» />
Комедия «Очень плохой папаша»
Не обойдется и без рождественской тематики, в оригинале фильм называется «Рождество отменяется». Героиня Эмма ежегодно празднует Рождество с отцом. Но в этом году у Джека есть праздничный сюрприз для дочери — его новая сексуальная девушка намного моложе папы. До того же Бренди была заклятым врагом Эммы в школе. Эмме срочно придется придумать план, как испортить эти отношения. Ведь под елкой должна остаться только одна!
Мария КАТАЕВА, «Вечерний Киев»