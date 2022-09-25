Мастер вырезал из дерева самую большую скульптуру в Украине
37-летний Олег Пилипьюк из Белоберезки на Прикарпатье создал деревянного оленя высотой 4 метра 77 сантиметров и весом примерно 6 тонн.
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Высота скульптуры — почти! Фото из архива Олега Пилипьюка A A+ A++ Это достижение попало в Национальный реестра рекордов Украины. А изготовить самую большую скульптуру помогло Сокирянское лесное хозяйство Черновицкой области, на территории которого и установили рекордного оленя.
“Я занимаюсь скульптурированием уже много лет, — говорит Олег Филипп. — Хотелось оставить памятку после себя, в которую захотят приезжать люди. Так и возникла идея изготовить оленя, ведь неподалеку есть хозяйство, где разводят этих животных. Вместе с лесниками мы выбрали место, подготовили материалы и приступили к работе.
Сначала склеили деревянные брусья с помощью клея, дали им просохнуть, а впоследствии я вытесал с помощью бензопилы саму скульптуру. В общей сложности мы потратили 10,4 куба обрезного дуба. На то, чтобы превратить брусья в фигуру оленя, господину Олегу хватило шесть дней. Читайте также: Российские офицеры сопротивляются приказам путина. Диктатор начал лично заниматься стратегическим планированием войны “Работал с 7.30 утра и до вечера с перерывом на обед, — говорит мастер. — Кстати, как оказалось, это мог быть двойной рекорд. ведь так быстро такую скульптуру из дерева, по словам представителей реестра рекордов Украины, еще никто не делал”.
“Очень трудно с помощью бензопилы выполнять такую ювелирную работу — прорисовывать каждый волос, каждую деталь тела оленя. К тому же эта скульптура выполнена из дуба — работать с этой древесиной значительно сложнее, чем с многими породами дерева — березой или липой, — говорит Лана Ветрова, руководитель Национального реестра рекордов Украины. — Кстати, карвинг бензопилой по дереву — относительно новый вид искусства”.