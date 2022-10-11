Массированные ракетные атаки России против украинских городов осудили в ПАСЕ и президенты 11 европейских стран.
Европейский Союз готовит уже девятый пакет санкций против России, он может относиться и к Беларуси.
Событие:Президенты 11 европейских стран в совместном заявлении осудили массированные ракетные атаки РФ против украинских городов, предупреждая, что это – военное преступление без срока давности. Об этом сообщает «Европейская правда».
Детали и комментарии: Совместное заявление утвердили президенты Болгарии, Черногории, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии. Они осудили недавние массированные бомбардировки украинских городов россией, которые согласно международному праву являются военными преступлениями.
«Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности и подпадают под юрисдикцию судов во всем мире. От имени наших стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила атаки на гражданские объекты», — говорится в совместном заявлении президентов, обнародованном в вторник.
Лидеры государств также отметили, что продолжат усилия по привлечению к ответственности виновных в преступлении. Они отметили неприемлемость публичных угроз применения ядерного оружия со стороны представителей России.
«В этом контексте мы подтверждаем наше обязательство защищать наши страны и союзников», – сказано в документе.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что своими усиленными обстрелами 10 октября россия шокировала европейское сообщество. Его заявление цитирует Верховная Рада Украины.
«Мы были шокированы новым уровнем преступности российской агрессии против украинского народа. Это было сделано нескрываемым способом. Это привело к жертвам и многим разрушениям», – подчеркнул он.
Тини Кокс говорит, что европейское сообщество шокировано всякий раз, когда россия увеличивает уровень своей жестокости. По его словам, Европа не должна воспринимать действия РФ как норму.
читайте также: ВСУ отбили семь атак, сбили истребитель и нанесли врагу значительные потери в живой силе «Что мы можем предложить Украине? Мы не имеем вооружения и денег: это дело других организаций… Но можем установить справедливость и помочь украинцам закончить войну», – заверил президент ПАСЕ.
Кокс добавил, что на этой неделе по его приглашению в ПАСЕ выступит Владимир Зеленский. Именно у него члены ПАСЕ спросят, чем могут быть полезны как «старейшая организация, защищающая мир на этом континенте».
«А сейчас мы направляем нашу миссию в Украину для того, чтобы помочь вам как можно больше в работе с организацией Специального трибунала для наказания всех причастных, даже лиц самого высокого уровня», – подытожил он.
Между тем Европейский Союз готовит уже девятый пакет санкций против России. Он может относиться и к Беларуси. Об этом сообщил журналист Рикард Йозвяк в Twitter-аккаунте.
«Уже ведется работа над потенциальным новым пакетом санкций ЕС против России. Может включать конфискацию российских активов, запрет на продажу имущества и другие моменты, которые рассматривались в предыдущих раундах «, – сообщил журналист.
По его словам, в этом пакете также могут быть санкции против Беларуси, поскольку она не была упомянута в предыдущем санкционном пакете.