«Марш единства» продолжается в центре столицы

magictr | 12.02.2022 | Новости | Комментариев нет

«Марш единства» продолжается в центре столицы

Киевляне готовы к борьбе. Фото: Sternenko

Тысячи киевлян пришли в парк Шевченко, чтобы показать миру, что украинцы будут сопротивляться любым оккупантам.

Социальные сети и страницы средств массовой информации переполнены новостями об угрозе нового наступления российских оккупантов. В то же время в центре столицы собрались украинцы, готовые встретить врага и дать ему отпор.

«В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!»,— отмечают организаторы акции.

Марш проходит под сине-желтыми флагами.

Кстати, мэр столицы Виталий Кличко вчера подчеркнул, что обь критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»

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