«Марш единства» продолжается в центре столицы
Киевляне готовы к борьбе. Фото: Sternenko
Тысячи киевлян пришли в парк Шевченко, чтобы показать миру, что украинцы будут сопротивляться любым оккупантам.
Социальные сети и страницы средств массовой информации переполнены новостями об угрозе нового наступления российских оккупантов. В то же время в центре столицы собрались украинцы, готовые встретить врага и дать ему отпор.
«В такие непростые для нашего государства времена очень важно показать всему миру, что мы не отдадим российскому агрессору нашу страну. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!»,— отмечают организаторы акции.
Марш проходит под сине-желтыми флагами.
Кстати, мэр столицы Виталий Кличко вчера подчеркнул, что обь критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»