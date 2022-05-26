Мародеров разоблачен. Российские «воины» отправили домой 58 тонн посылок от границ с Украиной
Лидером среди «подозрительных» городов стала Юрга, где дислоцируются три большие воинские части путинской армии.
Фото из Википедии. A A+ A++
Событие:Мониторя компанию, которая доставляет посылки в Россию, исследователи обнаружили не только аномальный рост отправлений, совпавший с началом войны, но и необычные связи между городами, подтверждающие версию повального мародерства. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на расследование «Медиазоны».
Детали и комментарии:Исследователи объясняют, что сервис доставки посылок СДЭК позволяет клиентам отслеживать отправку, а вес посылки виден в коде страницы. Также они узнали, что компания формирует индивидуальный номер, поэтому, анализируя номера, они собрали данные обо всех отправлениях СДЭК с 21 февраля. Как следствие, подозрительные посылки были найдены в 13 пограничных пунктах СДЭК: в Армянске и Джанкое в Крыму, в Покровском Ростовской области, в Богучаре и Россоши Воронежской области, в Валуйках Белгородской области, в Железногорске и Рыльске Курской области, в Климово и Клинце Уне и в белорусском Мозыре.
Расследователи привели конкретные примеры, которые могут означать факт мародерства. В частности, одновременно с выводом российских войск из Киевской области 29 марта, объем подозрительных заказов из пограничных городов постепенно увеличивался. Если 26 марта их было 338 килограммов, то 29 марта вес превысил. тонну, а 2 апреля – mdash; 2,5 тонны. Из российских Валуек, что в 30 километрах от границы с Украиной и в 20 километрах от «ЛНР», с 21 февраля по 20 мая отправили более 15 тонн подозрительных грузов. Из Клинцев, в 60 километрах от украинской границы, за тот же период отправили более 13 тонн.
читайте также: Обезьяна оспа испугала мир. Что о ней стоит знать?
Чтобы доказать, что столь большие объемы посылок не являются признаком устойчивых социальных связей между приграничными и сибирскими городами, журналисты проверили, сколько посылок шло в обратном направлении. В Юргу пришло из границы около 5,8 тонн посылок, назад — всего 51 килограмм. Чебаркуль, куда послали более 5,5 тонн, отправил на границу менее 10 килограммов за все три месяца, а из Кызыла на границу не отправили ни одной посылки.
Лидером среди «подозрительных» городов стала Юрга, что на на северо-западе Кемеровской области. Из приграничья Украины около 5,8 тонны ушло в город, где проживает всего 80 тысяч человек. В Юрге стоят три большие воинские части: 106-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, 74-я отдельная гвардейская мотострелковая Звенигородско-Берлинская ордена Суворова бригада (одни из тех, кто стоял в Буче, Гостомеле и Ирпене) и 1 я артилер. Второе место по весу заказов досталось городу Чебаркуль в Челябинской области, где дислоцируются два танковых полка: 6-й и 239-й. В Кызыл, столицу Тивы, отправили 116 подозрительных посылок общей массой более 3,5 тонны. Там дислоцируется 55-я отдельная мотострелковая бригада. А еще в одном случае захватчики использовали СДЭК для перевозки российского беспилотника «Орлан», поэтому, возможно, грабили не только украинцев, но и собственную армию.