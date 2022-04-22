Марка с российским кораблем собрала рекордную сумму для украинской армии
Блок марок и конверт. Фото: Укрпочта
На благотворительном аукционе, проходившем на Prozorro.Продажи, марку с кораблем продали за 5 млн грн.
Сегодня наша армия получила немалую сумму помощи. В конце концов, именно благодаря подвигам ВСУ, марка приобрела такую популярность и смогла собрать миллионы. Об этом сообщили на Укрпочте.
«Спасибо участникам аукциона и особенно победителю, который боролся за комплект с автографом до последнего. Эти усилия были не зря»,— отмечают в компании.
ДВА КОНВЕРТА СО СПЕЦПОГАШЕНИЕМ
За марки также можно поторговаться на аукционе “Свой за своего. Благотворительный аукцион в поддержку армии». Все средства с этого аукциона направляют на помощь украинской армии.
Лот из 2 конвертов с марками (по Украине и заграницу) с Киевским штемпелем погашения первого дня предоставило филателистическое сообщество GLFC
МАРКИ ДЛЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ
Украинский историк, журналист. Создатель медиаресурса Историческая правда Вахтанг Кипиани выставил свой блок марок на продажу ради продолжения работы проекта.
«Три месяца я не обращался к приятелям проектов „Историческая Правда“ и Музей-архив прессы с просьбой поддержки. Трое из нашего сообщества вступили в ряды Вооруженных сил Украины, но редактор сайта работает и теперь хочу возобновить работу работницы музея. Эти люди должны получить вознаграждение за свою работу на ниве исторической памяти. Ибо никто за нас этого не сделает. Отрываю от сердца и выставляю на аукцион этот блок»,— написал Вахтанг.
Первая ставка была 150 гривен — это практически почти столько, сколько он сам заплатил «Укрпочте». Самая высокая ставка была 35 тысяч гривен за блок из шести марок.
«Благодарю всех, кто поддержал розыгрыш своими ставками. И, конечно, спасибо тем, кто прислал пожертвования для сайта и музея. Война идет не только за землю, но и за право видеть прошлое не через московские очки», — подчеркнул Вахтанг Кипиани. Однако на разных торговых площадках стоимость марки — заоблачная. dlja-ukrayinskogo-vijska-74d199b.jpg» alt=»Марка с российским кораблем собрала рекордную сумму для украинской армии» />
Стоимость марки на eBay
В Укрпочте сразу же отказались от предложения продавать марку дороже. «Это символ страны, а не повод заработать сверхприбыли»,— отметили в компании.
Чтобы приобрести марку, выпущенную «Укрпочтой» и погашенной с участием моряка-пограничника Романа Грибова, киевляне стояли в очереди по три часа Главпочтамта.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»