Мариупольская трагедия: под завалами обнаружено еще около 70 тел погибших
На фоне этого кафиры цинично врут, что захватили город для сохранения жизни людей.
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Событие: Еще одно место массового гибели мирных людей от вражеских обстрелов и бомбежек были обнаружены в Мариуполе. Под завалами насчитали около семи десятков тел. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.
Детали и комментарии:«В ходе разбора завалов работники мнс россии по ул.Куинджи на территории бывшего завода «Октябрь» найдено около 70 тел погибших. Причина та же — людей зажало обломками здания после обстрела. Тела погибших были упакованы в пластиковые мешки и могилу в село Старый Крым. Идентификация не проводилась, но местные говорят, что особо идентифицировать нечего было с учетом состояния тел Сколько таких могильников, оставленных российскими бомбами в Мариуполе еще будет найдено. Единицы? Десятки? Сотни?», – написал Петр Андрющенко.
Для захоронения погибших кафиры готовятся расширить братскую могилу на старом кладбище «Некрополь» в Центральном районе города. Это уже четвертая могила, которую удалось обнаружить действующим городским властям с журналистами «Схем» Радио Свобода. После завершения похорон россияне планируют использовать это для информационной атаки, обвинив именно Украину в массовых убийствах и бесчеловечных захоронениях погибших мариупольцев.
Между тем кафиры цинично врут, что захватили город для сохранения жизни людей. Они начали массово раздавать газеты с российской пропагандой, Там пишут, что Мариуполь – ; пример, когда русские военные вместе с «днр» вроде бы без массовых разрушений взяли город. Чтобы сохранить жизнь мариупольцев.
«На фоне панорамы тотальных руин в 100 метрах от морга, где трупы на улице составляют навалом. Цинизма россиян нет предела. Для полноты реализации «1984» Орвелла не хватает расставить по городу портреты Степана Бандеры и проводить 5-минутки ненависти», &nd отмечает Петр Андрющенко.
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По его словам, мариупольцы используют эти газеты для разжигания уличных костров для приготовления пищи.
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«Со вчера завоз воды в Мариуполе будет осуществляться один раз в два дня. При том, оккупационные власти начали принуждать мариупольцев самостоятельно убирать завалы, угрожая отменить завозом воды вообще. Работа за еду. Работа за воду. Какие еще выдумки кафиров имеют пережить мариупольцы?», – пишет советник мэра.
Между тем, гуманитарная катастрофа в захваченном рашистами Мариуполе может усилиться. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
«По полученным данным, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят поставлять средства и «гуманитарную помощь» в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усилит гуманитарную катастрофу в городе» ; отмечают разведчики.