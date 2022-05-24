Мариупольская трагедия: под завалами найдено еще около 200 тел
Из-за проблем с погребением трупы складывают в пакеты на улице, город превратился в сплошное кладбище.
Событие: Около 200 тел погибших обнаружили в подвале при разборке завалов многоэтажки в Мариуполе. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Петр Андрющенко.
Детали и комментарии: Массовую гибель людей обнаружили по проспекту Мира недалеко от пригородной АЗС-2. Все тела с высокой степенью разложения.
«Из-за отказа местных собирать и упаковывать тела погибших, мнс россии оставило место работ. Тела погибших остались на месте, из-за частично разобранных завалов вонь слышно почти во всем квартале», – пишет Петр Андрющенко.
Советник мэра также добавляет, что из-за внедрения работы по захоронению и эксгумации оккупационной так называемой «государственной корпорации «ритуал» из Донецка, процесс перезахоронения со дворов многоэтажек фактически остановлен. Для «официального» бесплатного перезахоронения нужно дождаться очереди, самостоятельно привезти тело погибшего «, издав, что тело погибшего только найдено или согласиться на запись видео, где заявитель должен сказать, что погибший был убит именно украинской армией.
«Из-за таких условий в импровизированном морге возле «Метро» на улице составлено пакетах большое количество трупов. Город превратился в сплошное кладбище», — добавляет Петр Андрющенко.
Количество погибших жителей Мариуполя уйдет несколько десятков тысяч. Город оказался на грани эпидемической и экологической катастроф.
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В блокадном Мариуполе находится более 100 тысяч человек. По периметру города российские военные разместили фильтрационные лагеря, которые не дают людям покинуть Мариуполь, особенно в направлении Украины. Все гуманитарные миссии блокировались российской стороной. В городе недостаточно еды. Об этом говорится в аудиозаписи одного из российских «волонтеров», который появился в социальных сетях.
«Многие думают, что все в Мариуполе уже хорошо. Все супер там и магазины работают, рынки работают все… Но в Мариуполе не все так просто… Очень много стариков, которые, даже если каким-то образом там доползли, оформили эту пенсию 7000 рублей… Но поверьте, там сейчас цены… Ситуация гуманитарная достаточно остается сложная, и я думаю, что в ближайший месяц два она не улучшится 100% и многие все равно там остаются, скажем, в тяжелом положении», – рассказал мужчина.
По словам «волонтера» пайки, которые выдают от «единственной россии», есть невозможно.
«Раз в месяц дают от мнс хороший паек с более-менее нормальной тушенкой , сгущенным молоком и со всеми крупами, а то, что дается там от «единой россии», с кем я общался, то люди говорят, что там просто настолько отвратительные консервы, что даже коты их не едят. зловонная и таких моментов еще очень-очень много», – добавил волонтер.