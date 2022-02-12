Марина Хонда вручила Благодарности Киевского городского головы ветеранам войны в Афганистане

magictr | 12.02.2022 | Новости | Комментариев нет

Марина Хонда вручила Благодарности Киевского городского головы ветеранам войны в Афганистане

Марина Хонда. Фото: прессслужба КГГА

В Столичном Доме офицеров прошли торжества по случаю Дня чествования участников боевых действий на территориях других государств и 33-й годовщине окончания войны в Афганистане 1979-1989 годах.

15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Участие в войне в Афганистане приняли более 160 тысяч украинцев. Более 3000 человек погибли.

Во время мероприятиязаместитель председателя КГГА Марина Хонда вручила почетные награды активным участникам ветеранского движения Киева.

Марин вручила Благодарности Киевского городского головы ветеранам войны в Афганистане

Торжества по случаю 33-й годовщины окончания войны в Афганистане. Фото: прессслужба КГГА

«Тысячи наших ребят прошли через ад Афганистана. Но участниками той войны были и их жены, дети, родители, которые 10 лет жили в постоянном напряжении, часто не зная, где их мужья. Где не служил солдат, он в любой момент мог попасть в Афганистан. Все годы афганской войны в Украине не было покоя. И события тех времен до сих пор вызывают слезы на глазах у тысяч украинцев. И именно ветераны Афганистана одними из первых отправились на фронт, когда российские войска вторглись в нашу страну, ведь не единственные ли имели боевой опыт. До сих пор многие афганцы защищают наше государство на Донбассе. Афганская война навсегда оставила отпечаток в нашей истории, которую мы должны помнить и не допустить повторения тех страшных событий», — отметила Марина Хонда.

Марин вручила Благодарности Киевского городского головы ветеранам войны в Афганистане

Торжества по случаю 33-й годовщины окончания войны в Афганистане. Фото: прессслужба КГГА

День чествования участников боевых действий на территории других государств отмечается в Украине согласно Указу Президента Украины от 11 февраля 2004 года №180/2004.

После Второй мировой войны войска Советского Союза принимали участие в 24 локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 иностранных государств. Но наиболее масштабной и трагической была война в Республике Афганистан. Война длилась 10 лет — с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года. Пик боевых действий пришелся на 1984-1985 годы.

Кстати, в столице ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств запланирован ряд мер. Также в феврале Департамент социальной политики КГГА выплатит единовременную адресную материальную помощь участникам боевых действий и семьям погибших участников боевых действий на территории Республики Афганистан.

Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»< /p>

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