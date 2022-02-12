Марина Хонда вручила Благодарности Киевского городского головы ветеранам войны в Афганистане
Марина Хонда. Фото: прессслужба КГГА
В Столичном Доме офицеров прошли торжества по случаю Дня чествования участников боевых действий на территориях других государств и 33-й годовщине окончания войны в Афганистане 1979-1989 годах.
15 февраля в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Участие в войне в Афганистане приняли более 160 тысяч украинцев. Более 3000 человек погибли.
Во время мероприятиязаместитель председателя КГГА Марина Хонда вручила почетные награды активным участникам ветеранского движения Киева.
Торжества по случаю 33-й годовщины окончания войны в Афганистане. Фото: прессслужба КГГА
«Тысячи наших ребят прошли через ад Афганистана. Но участниками той войны были и их жены, дети, родители, которые 10 лет жили в постоянном напряжении, часто не зная, где их мужья. Где не служил солдат, он в любой момент мог попасть в Афганистан. Все годы афганской войны в Украине не было покоя. И события тех времен до сих пор вызывают слезы на глазах у тысяч украинцев. И именно ветераны Афганистана одними из первых отправились на фронт, когда российские войска вторглись в нашу страну, ведь не единственные ли имели боевой опыт. До сих пор многие афганцы защищают наше государство на Донбассе. Афганская война навсегда оставила отпечаток в нашей истории, которую мы должны помнить и не допустить повторения тех страшных событий», — отметила Марина Хонда.
Торжества по случаю 33-й годовщины окончания войны в Афганистане. Фото: прессслужба КГГА
День чествования участников боевых действий на территории других государств отмечается в Украине согласно Указу Президента Украины от 11 февраля 2004 года №180/2004.
После Второй мировой войны войска Советского Союза принимали участие в 24 локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории 16 иностранных государств. Но наиболее масштабной и трагической была война в Республике Афганистан. Война длилась 10 лет — с 25 декабря 1979 года до 15 февраля 1989 года. Пик боевых действий пришелся на 1984-1985 годы.
Кстати, в столице ко Дню чествования участников боевых действий на территории других государств запланирован ряд мер. Также в феврале Департамент социальной политики КГГА выплатит единовременную адресную материальную помощь участникам боевых действий и семьям погибших участников боевых действий на территории Республики Афганистан.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»< /p>