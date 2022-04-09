Мантра водителя: киевлянин Дмитрий Клочко рассказал о моментах жизни парамедика
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Дмитрий за рулем скорой помощи
«Руины, сожженная техника и другие признаки войны просто фиксируются в памяти без каких-либо реакций… Возможно все это вылезет когда-нибудь потом. А пока работаем. И живем только сегодня», — так говорит парамедик и водитель скорой помощи Мальтийской службы помощи Киева Дмитрий Клочко.
С 24 февраля он с коллегами-волонтерами объездил большинство горячих точек Киевщины: вывозили больных и раненых, эвакуировали жителей из-под обстрелов и развозили и продолжают доставлять гуманитарную помощь.
О том, как инструментов оказался за рулем скорой, он рассказал «Вечернему Киеву».
Дмитрий киевлянин, участник Революции на граните (кстати в этом году запланирована публикация его книги с фотографиями с 1990 года). Оранжевая революция, Майдан, он был активным участником. Во время Революции достоинства волонтерил на «Мальтийской кухне», после Иловайска 4 месяца помогал санитарам в ГВКГ, затем почти пол года готовил еду на полевой кухне для переселенцев. В 2015 году прошла обучение парамедика и спасателя, которые организовала Мальтийская служба Польши при поддержке Польского министерства иностранных дел. В том же году мальтийцы Германии передали своим киевским коллегам старенький автомобиль скорой помощи, который исправно служит до сих пор.
Первые дни войны
ПОЗНАКОМ «КРАСНОГО КРЕСТА»
«Еще до 24 февраля мы задавали себе вопрос, что будем делать в случае агрессии. Те волонтеры, которые остались в Киеве и не были заняты в других делах, потому что у «мальтийцев» несколько направлений работы, в частности в больницах, городской скорой помощи. Мы, коллектив парамедиков и спасателей, пришли к представительству общества Красного креста Украины с которыми давно сотрудничаем, и заявили, что готовы помогать», — говорит Дмитрий.
С первых дней нападения россии скорая Дмитрия дежурила для помощи раненым. А с начала марта, когда вокруг Киева было достаточно много оккупированных территорий, ездили за линию фронта для эвакуации людей. Как правило, ехали по большой колонне, несколько автобусов, «каретки» Красного креста вывозили лежачих больных, стариков. Это направления по Житомирской трассе, Ирпень, когда он еще не был оккупирован, но там уже было очень горячо и много раненых, Ворзель, затем Броварское направление. Дмитрий говорит, что уже сбились считать, сколько выездов было у их экипажа.
Скорые помощи были частью колонны, вывозившей людей из опасных районов
Сейчас они работают на освобожденных землях Киевщины, потому что там помощь медиков очень нужна.
Ирпень, Буча — без комментариев. Затем их команда была одной из машин, которые под флагами Красного креста попали в Бородянку, после того, как из нее выбили рашистов. Город ужасно уничтожен, на грани гуманитарной катастрофы.
Там разрушен мост, доехать можно пока только через лес по грунтовке, и дорога такая, что даже не забрали лежачих пациентов, хотя и просили. Медики объяснили, что пациентов просто не довезли — растрясли. В то же время поездка была важной, потому что все автомобили были заполнены гуманитарной помощью, продуктами лекарствами, которые завезли в саму Бородянку и соседние два села.
Бородянка сильно разрушена в центральной части. Даже те, у кого уцелевшее жилье сейчас едва выживают, потому что нет электричества, воды, газа. Магазины не работают, а начинающие открываться, принимают только наличные деньги — нет связи, башни разрушены, люди не могут рассчитаться карточками и снять деньги. Чтобы восстановить это все уйдет какое-то время.
«Мы сконтактировались с местными властями и больницей, собрали их запросы. Там планируют сначала запустить хотя бы амбулатории, а тогда уже больницы», — говорит Дмитрий.
Дмитрий Клочко
ГЛАЗА БЛОКОСТОВ
Не раз пересекая линию фронта он и его коллеги заметили, что оккупанты были разные. Все ужасные, но некоторые производили впечатление людей, некоторые. Экипажу Дмитрия везло, они ни разу не лежали лицом в земле, и были готовы, к тому, что их могут обыскивать, потому что у некоторых отобрали часы и разбили их, проверяли телефоны.
«Когда на тебя направляют пулемет, это неприятно. Общаться с ними тоже было неприятно, потому что нужно сдерживаться ради своей безопасности и тех людей, которые на тебя рассчитывают. Но заметил, что когда возвращался из рейсов, то упоминалось светлое, а не тяжелое, хотя видел много страшного», — вспоминает парамедик.
Бывали тяжелые рейсы, дальние. Так, когда работали на Броварском направлении, то приходилось обходить перерезанную на тот момент Черниговскую трассу. И чтобы попасть в деревню, в которую из Броваров 50 км, проезжали 120, и не по трассе, а по лесным и полевым дорогам. Эти рейсы организовывало ГСЧС, под руководством местных проводников. Несколько раз возвращались в город уже после 22 часов, много было таких рейсов, когда волонтерский «рабочий день» на выезде длился 12-14 часов.
ОТДЫХ ДЛЯ ВОЛОНТЕРА
За время войны Дмитрий дважды ночевал дома. Хотя, бывали и часы непланированной передышки. Например, когда готовились выезжать на эвакуацию, а все срывалось, потому что не согласовали «зеленый коридор». Поэтому можно сказать, что это был выходной.
Большинство из параметров вошли в этот ритм, сил хватало, поэтому некоторых даже принудительно оставляли на базе, потому что люди готовы были работать и работали 24 на 7.
Экипаж парамедиков скорой помощи
В «довоенной» жизни Дмитрий фотографировал, но сейчас не было желания, что-то фиксировать, как и когда-то во время Майдана.
«Не пробовал совсем фотографировать, не брал камеру, даже телефон в меня до сих пор „с кнопками“. Когда мы ездили на эвакуации по линии фронта, то телефоны преимущественно оставляли на базе, потому что они могли стать источником опасности, могли проверить, какие фото, какие группы, в конце концов, контакты. Поэтому не рисковал, не брал свой телефон, потому что не хочу, чтобы мои контакты попали в чужие руки. Сейчас, конечно, можно фотографировать, ребята ездят, фиксируют, что делается. А у меня нет эмоций теперь, слишком много я всего увидел, услышал, что не хочется это фотографировать», — продолжает Дмитрий.
ОКУПАННЫЙ ДОМ
У Дмитрия и его жены Оксаны есть небольшой домик в деревне в Вышгородском районе. Орки оккупировали эту местность практически с первых дней войны. Влезли и в дом, где самая большая ценность — библиотека, коллекция вышитых полотенец и рубашек и мастерская Дмитрия, в которой он реставрировал старые гитары и бандуры. Парамедик рассказывает, что в деревне еще не был, но туда собиралась жена, хотя дороги и мосты там разрушены. 2-е кошек, бабушкины кораллы и самую любимую рубашку, они пешком выходили через разрушенную дамбу…
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Дмитрий с сыном Стефаном
«Жена звонит, предлагает, что возможно нужно сейчас туда ехать и спасать мастерскую… Я вывозил людей, которые потеряли все. Тех, кто буквально выскочил из пылающей избы, вынес неходящих родителей, собаку и документы. У этих людей ничего не осталось… Поэтому смотрю на все спокойно. Если моя мастерская уничтожена, ну что ж, такая судьба, после войны буду восстанавливать, делать новую и еще лучшую. И все же надеюсь, что мародеров не привлекли старые гитары и бандуры, это не стиральная машина, что может и сохранилось, а электроинструмент новый куплю», — рассказывает мужчина.
МАН >Отдельный рассказ Дмитрия об их автомобиле. Это обычная, скорая помощь класса А, это не реанимобиль, в ней есть каталка, кардио кресло, медицинское оборудование для предоставления квалифицированной первой помощи и транспортировки больного. Машине 22 года, немаленький пробег и не очень презентабельный внешний вид. Конечно, мальтийцы были очень благодарны, если бы их службе подарили из-за границы более современный и более функциональный автомобиль, но сейчас сложно с этим.
«В эти дни по раскисшей лесной дороге нам удалось проехать там, где другие не решались. Когда мы выбрались на асфальт, то начал кричать своим коллегам, что не хочу нового автомобиля, потому что эта машинка проверена, и способна на то, что не каждый новый автомобиль осилит. Поэтому надо нашей скорой хорошее техническое обслуживание, и она и дальше будет работать», — смеется Дмитрий. . Поездки на оккупированные территории были очень опасны и из-за того, что на местах, где прошли бои, очень много мусора, осколков, арматуры, железа. Одно дело, когда колесо приходится менять на «нашей» территории — неприятно, но не так страшно, а вот пробить колесо где-то там, это большая беда. Но экипажу Дмитрия везло.
Когда мы с Дмитрием обсуждаем то, что он будет делать в первый день после Победы (он планирует с друзьями на кофе), то разговор прерывает ужасный звук сирены — враг забрался из Киева. не исчез. Однако ВСУ, и народ готовы отправить нападающих вслед за российским кораблем.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»