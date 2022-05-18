Мама Стефания: «Сын часто балует нас подарками»
Мы пообщались с победителем “Евровидение” Олегом Псюком и его мамой, о которой и написана всемирно известная песня.
На “Евровидении” композиция “Стефания” группы Kalush Orchestra завоевала рекордный 631 балл, из которых 439 — рекордная оценка от зрителей за всю историю песенного конкурса, а он проводится уже в 66-й раз!
Оказывается, что после начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины группа решила не ехать на “Евровидение” в Италию. Участники Kalush Orchestra начали заниматься помощью переселенцам, основав волонтерскую организацию “Ты где?”
“Да со временем мы поняли, что участие в “Евровидении” позволит нам стать рупором Украины в Европе и не давать европейцам забыть о войне в Украине, — говорит Олег Псюк, фронтмен группы. — Хотя один из участников группы KylymMen отказался от участия в “Евровидении”, потому что решил остаться защищать нашу землю в составе терробороны”.
Kalush Orchestra действительно стал рупором Украины. В конце своего выступления в финале “Евровидение” Олег Псюк попросил мир помочь Мариуполю, помочь бойцам на “Азовстали”. После его слов гугл-запрос “Азов” вырос невиданно — люди в разных уголках мира начали интересоваться ситуацией там.
Композицию “Стефания”, с которой артисты представляли Украину на песенном конкурсе, Олег Псюк посвятил своей маме. “Песню я написал в 2021 году всего за несколько дней. В ней — вся моя душа и любовь, я благодарен мамочке за воспитание и заботу, — говорит музыкант. — Песню “Стефания” сейчас поет весь мир, и моя мама точно заслуживает такой славы. Хотя во время войны композиция стала не просто песней о маме, но и об Родину”.
“В ИНТЕРНЕТЕ ВСЕ ИСКАЛИ СТЕФАНИЮ…”
— Смотрели “Евровидение” и очень волновались. Когда Олег сказал со сцены о Мариуполе и “Азовсталь”, я думала, что группа дисквалифицируется, ведь правила запрещают политические высказывания, — говорит госпожа Стефания Псюк. — Олег знал, что такие слова могут забрать Kalush Orchestra с конкурса, но считал, что должен использовать этот шанс. В то же время я взяла телефон и сразу написала сыну: рада, что он эти слова сказал. Победа ведь на песенном конкурсе — это не главное, самое важное — спасли наших защитников.
— Госпожа Стефания, какова была ваша реакция, когда узнали, что Kalush Orchestra победил?
— Я была очень счастлива! И чувствовала, что вместе со мной радуется вся Украина!
— Успели ли после победы услышать сына?
— Сын позвонил мне в воскресенье. Сказал, что едет с концертом в Милан, а затем планирует возвращаться в Украину. Я еще раз ему повторила, что очень горжусь им и жду дома.
— Госпожа Стефания, ваше имя теперь знают во всем мире. Расскажите немного о себе.
— 23 декабря мне исполнилось 60 лет, и как раз тогда в подарок вышла песня “Стефания”. Я живу в прикарпатском Калуше вместе с мужем Романом и собачкой Граммом — звездой соцсетей, как я шучу, ведь Олег постоянно фотографирует нашу собачку и постится фотографии в интернете. Старшая дочь, Ирина, живет тоже в Калуше, но отдельно от нас. Есть два внука — 20-ти и 16-ти лет. Старший учится в университете, а младший в колледже.
Когда началась война, Олег приехал из Киева домой, занимался здесь волонтерством, а параллельно готовился к “Евровидению”.
— Какие эмоции у вас были, когда впервые услышали “Стефанию”? Знали, что сын вам готовит такой подарок?
— Абсолютно нет! Сначала я прочла комментарии в интернете: “Где найти Стефанию?” Не совсем понимала, почему вспоминают мое имя. Думала, может, напутали и действительно ищут Александру, девушку Олега. Но нет — искали таки Стефанию, но не меня, а песню! (Смеется. — Авт.). Сын прислал мне припев песни. На самом деле, Олег хотел, чтобы для меня это был сюрприз, чтобы я услышала песню впервые на нацотборе “Евровидение”, но, по правилам, Kalush Orchestra должен был выставить песню раньше. Признаюсь, я была приятно удивлена! Спасибо сыну и его группе за этот чудесный подарок. Не совсем понимала, почему вспоминают мое им’я.
— Но вы, насколько мне известно, не очень любите рэп…
— Когда Олег писал песни дома, потому что имел здесь министудию, он создавал исключительно рэп, который мне не очень близок. Но рэп в фольклорной обработке — это совсем другое! Потому я с удовольствием слушаю творчество сына. Считаю, что группа нашла свою изюминку.
— Что еще вам нравится в творчестве сына?
— То, что Олег очень любит все украинское и пытается это всячески пропагандировать. Возьмем, например, название группы. Когда в 2019 году должен был выйти первый клип на песню “Не маринуй”, я спросила: сын, а как же вы будете называться? Он сказал: “Kalush, мама”. Я еще тогда так удивилась, потому что все молодые исполнители берут себе какие-то заграничные слова в название, а он — название родного города. Более того, еще и альбом назвал Hotin — это микрорайон, где мы раньше жили.
Олег всегда был и остается патриотом. Всегда поддерживал, как мог, волонтерские сборники для АТО/ООС, а когда началась полномасштабная война, то погрузился в волонтерство — помогал здесь переселенцам, искал. для них жилье.
— Удается ли теперь часто общаться с сыном?
— На Пасху мы вместе святили пояса, Олег и Саша были с нами. Но потом Олег уехал в Италию — готовиться к “Евровидению”. У него постоянно были репетиции, так что времени общаться было мало. Мне звонила по телефону его любимая Александра, все рассказывала. Она его очень поддерживает, помогает. Надеюсь, они будут очень хорошей семьей.
— Часто сын радует вас подарками?
— “Стефания” — вне конкуренции. Но вообще сын нас балует, подарил и планшет, и телефон — цифровизирует родителей. (Смеется. — Авт.) Я все говорю: да зачем мне тот интернет в телевизоре. А Олег: нужно!
— Как-то в своем интервью Олег сказал, что ему было важно сказать, как сильно он ценит вас, ведь был не очень вежливым… Что имел в виду?
— Когда Олегу было 15 mdash; 16 лет, компания друзей была для него больше всего. Хотел гулять до полуночи, а я дома переживала сильно. Звоню — а он трубку не берет или выключил телефон. Я все сына просила: не поступай так, подними и скажи маме несколько слов. Теперь сказал:
“Она меня качала,
дала мне ритм
И, наверное, силу воли не
забрать у меня, потому что дала она
Наверное, знала, может,
больше и от Соломона
Ломаными дорогами приду
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