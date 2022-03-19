Мама прикрыла своим телом одномесячную дочь: в Охматдет сегодня привезли семью раненых из Киева
Мать Ольга прикрыла своим телом младенца. Фото: Охматдет
Утром в больницу Охматдет доставили семью раненых киевлян, которые получили повреждения в результате российского обстрела одного из районов Киева.
Отец Дмитрий рассказывает, всю ночь они с женщиной слышали обстрелы, которые с каждым временем становились все ближе. С самого утра, когда жена кормила их одномесячную дочурку, вражеский снаряд прилетел рядом с пятиэтажкой, где живет семья.
«Когда я спустился во двор, то увидел, что снаряд попал в сад рядом с нашим домом. Там больше нет потолка, окна и двери выбили во всех домах рядом. Обломки стекла летели прямо на нас», — вспоминает Дмитрий.
У мужчины глубокий порез ноги. Фото: Охматдет. alt=»Мама прикрыла своим телом одномесячную дочь: в Охматдет сегодня привезли семью раненых из Киева» />
Женщины сделали хирургическое вмешательство. Фото: Охматдет
Мать Ольга прикрыла своим телом младенца, защитив дочь от повреждений. Сама женщина получила многочисленные осколочные ранения. Семью быстрой доставили в Охматдет.
В больнице отцу обработали осколочные раны ноги, маме сделали хирургическое вмешательство, вынули все осколки, ребенок остался невредимым. Семья продолжает лечение в Охматдете.
Вчера в больницу привезли четырехлетнего мальчика, раненого российской ракетой.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»