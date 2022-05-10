Мама отдала своему сыну почку: в киевском центре диализа выполнили трансплантацию
Почку получил 33-летний Евгений. Фото: Киевский городской центр нефрологии и диализа
В Киевском городском центре нефрологии и диализа выполнили первую трансплантацию почки в условиях войны.
Во время российской агрессии против Украины Центр продолжает оказывать высокоспециализированную медицинскую помощь всем, кто ее . Так в субботу, 7 мая, специалисты центра выполнили семейную трансплантацию почки.
Почку получил 33-летний Евгений, который имел диагноз: хроническая болезнь почек 5Д стадии, гломеруролефрит, и лечился сеансами гемодиализа2<. /p>
Подарила шанс на полноценную жизнь мама Евгения—Наталья Алексеевна.
Операция прошла удовлетворительно, почка заработала на операционном столе.
Мама и сын чувствуют себя хорошо.
Медики напоминают, что не только трансплантация, а и обследование в нее, в Центре безвозмездные. Достаточно обратиться на консультацию в Центр, запись можно сделать по тел. 0933665650 (с 9.00 до 16.00 в рабочие дни).
Киевский городской центр нефрологии и диализа, по информации Министерства здравоохранения, вошел в ¦ТОП-5 учреждений Украины по<норкости. /p>
Кстати, в декабре прошлого года в Киеве спасли жизнь четырем людям — трем детям и отцу большой семьи. Из-за инсульта умер молодой, 32-летний мужчина. Его семья решилась на тяжелый и великодушный поступок — трансплантацию органов.
Наталья МАРКОВ, «Вечерний Киев»