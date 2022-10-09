Малыш уже видит: врачи спасли зрение ребенку, который родился преждевременно
Теодорчик появился на свет на 24 неделе с весом 560 граммов.
> Фото Львовской областной клинической больницы A A+ A++ Первые три месяца за его жизнь боролись
тернопольские медики. Но когда диагностировали тяжелую патологию глаз, малыша перевели во Львовскую областную клиническую больницу. К тому времени он весил 1450 граммов.
У мальчика оказалась агрессивная ретинопатия новорожденных. “Малыш родился почти совсем без сосудов сетчатки, другими словами, не развился тот участок глаза, который воспринимает свет”, — объясняет Ирина Музычко, детский врач-офтальмологиня отделения интенсивного лечения новорожденных и патологии новорожденных детей ЛОКЛ.
Требовалось очень быстро принимать решения, чтобы спасти зрение ребенку. Стандартом лечения в таких случаях считается лазеркоагуляция аваскулярных зон сетчатки. Впрочем, ситуация Теодорчика была более сложной, поэтому и решение приняли нестандартное.
Сначала ввели в глаза ребенка anti-VEGF препарат, чтобы остановить развитие “плохих” сосудов. Следовательно, нормальные сосуды смогли расти.
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“А через несколько недель мы провели лазеркоагуляцию на том участке, который остался без сосудов, — рассказывает Ирина Музычко. — Нам удалось спасти зрение ребенка, теперь Теодорчик видит. В течение года после такого лечения малыш должен быть под наблюдением врачей. “Теодорчику уже шесть месяцев, он самостоятельно ест, весит пять килограммов, — с радостью констатирует Елена Децик, заведующая отделением реабилитации раннего детства Львовской областной клинической больницы. — А еще — много улыбается. В общем, мы отмечаем положительную динамику”.