Малозащищенных жителей Оболонского района обеспечивают едой и горячими обедами
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда посетила Оболонский терцентр социального обслуживания. Фото со страницы Марины Хонды
Городские власти заботятся о киевлянах, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. С начала российского полномасштабного вторжения уже более 3000 человек, проживающих в Оболонском районе, получили продукты первой необходимости от территориального центра социального обслуживания.
Помимо этого, мясными продуктами было обеспечено 2000 жителей 1500 человек получили овощные наборы.
Территориальный центр социального обслуживания Оболонского района посетили замглавы КГГАМарина Хонда и < strong>глава Оболонской РГА Кирилл Фесик. Марина Хонда пообщалась с работниками и узнала их потребности. tanbspgarjachimi-obidami-9d0a73d.jpg» alt=»Малозащищенных жителей Оболонского района обеспечивают едой и горячими обедами» />
Территориальный центр социального обслуживания Оболонского района посетили заместитель председателя КГГА Марина Хонда и глава Оболонской РГА Кирилл Фесик. Фото со страницы Марины Хонды
Как сообщила Марина Хонда, социальные службы района также обеспечили более 2800 горячих обедов. А 930 жителей Оболони, нуждающихся в посторонней помощи, получают социальные услуги обслуживания на дому.
Более 3 тысяч человек получили продукты первой необходимости. Фото со страницы Марины Хонды =»Малозащищенных жителей Оболонского района обеспечивают едой и горячими обедами» />
Более 3 тысяч человек получили продукты первой необходимости. Фото со страницы Марины Хонды =»Малозащищенных жителей Оболонского района обеспечивают продовольствием и горячими обедами» />
Более 3 тысяч человек получили продукты первой необходимости. Фото со страницы Марины Хонды
«Социальные службы работают в штатном режиме и совместно с волонтерами, продолжают обеспечивать оставшихся в городе малозащищенных киевлян», — отметила Марина Хонда. — Спасибо всем соцработникам, которые в это сложное время продолжают делать свою работу и помогать людям!»
Киевлянам, нуждающимся в поддержке, помогаются не только украинцы, но и иностранные благотворители. На днях благотворительный литовский фонд Food for Ukraine совместно с торговой сетью Novus доставил в Киев 28 грузовиков продуктов для малозащищенных киевлян и лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Мария КАТАЕВА Киев»