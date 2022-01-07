Маленьких киевлян приглашают проехаться по праздничному поезду
В Киевской детской железной дороге до 30 января курсируют поезда по зимнему движению.
К зимним праздникам шесть поездов Киевской детской железной дороги ежедневно курсируют по зимнему маршруту. Пассажиры могут увидеть 27 стел с информацией об областных центрах Украины, узнать о местных достопримечательностях, а также просто весело провезти время. Для любителей железнодорожного наследия работает музей истории Юго-Западной железной дороги.
Проехаться по праздничной локации можно по демократическим ценам: детский (до 6 года) — 50 грн, взрослый — 100 грн. Путешествие в люкс-вагоне стоит от 100 грн за детский билет и 150 грн за взрослый.
Адрес: Сырецкий парк, станция Киев-Пассажирский детский. >График работы: до 30 января с 10:30 до 18:50.
Расписание движения поезда. Фото: Укразализныця
Отметим, что пассажиры должны иметь результат отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный в течение 72 часов, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо сгенерированный в приложении «Действие»).
В прошлом году Киевская детская железная дорога праздновала 68 лет.До дня рождения работники заведения показали редкие фото железной дороги.
Даша ГРИШИНА, «Вечерний Киев»