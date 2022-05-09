Макрон предположил, что вступление Украины в ЕС может продолжаться «несколько десятилетий»
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал создать политическое сообщество государств с центром в Европейском Союзе в качестве альтернативы евроинтеграции, поскольку для вступления в ЕС странам-кандидатам могут потребоваться " десятилетий".
Об этом он заявил в состоявшейся 9 мая выступлении на Конференции о будущем Европы в Европейском парламенте.
"Даже если бы мы дали им (странам, граничащим с ЕС — ред.) статус кандидата на членство завтра, то, как мы все прекрасно знаем, процесс присоединения (к ЕС — ред.) занял бы несколько лет, на самом деле, несомненно, несколько десятков лет", — сказал Макрон.
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Французский президент предложил изменить учредительные документы Европейского Союза, чтобы создать новую модель интеграции. Она, по его замыслу, должна объединять страны, которые стремятся к вступлению в ЕС и которые из него вышли (ныне это только Великобритания).
" демократическим европейским нациям… найти новое пространство для политического сотрудничества, безопасности, сотрудничества в энергетике, транспорте, инвестициях, инфраструктуре, мобильности населения", — считает Макрон.
Ранее стало известно, что Украина заполнила вторую часть анкеты-опросника Европейской комиссии, которая необходима для получения статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.
В Еврокомиссии заявили, что дадут оценку возможному предоставлению Украине статуса кандидата уже в июне 2022 года.
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Что известно
- 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально передала президенту Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.
- 17 апреля заместитель председателя Офиса президента Игорь Жовква сообщил, что опросник о вступлении в Европейский союз заполнен полностью – теперь Украина ожидает ускоренной процедуры вступления в ЕС.
- На следующий день Офис президента сообщил, что Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения Украиной статуса кандидата на членство в ЕС.
- Согласно опросу группы "Рейтинг", обнародованному 17 февраля, вступление в ЕС поддерживают 68% украинцев, в НАТО — 62% граждан, что является самым высоким показателем за всю историю подобных наблюдений с 2014 года.
- 19 апреля представитель Европейской комиссии Эрик Мамер сообщил, что Европейский Союз получил ответы Украины на первую часть опросов. альника, необходимого для принятия решения о предоставлении ему статуса кандидата на членство.