Макрон и Шольц требуют переговоров на условиях Украины и обещают поддержку
Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон заявили о необходимости проведения переговоров по прекращению огня на условиях Украины .
Об этом лидеры двух стран сообщили на брифинге по результатам переговоров, передает Bloomberg.
"Мы по-прежнему сосредоточены на нашей цели: сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня , помочь Украине вести переговоры на условиях, которые она решит. Потому что наша позиция состоит в том, чтобы отстаивать суверенитет и территориальную целостность Украины", — сказал Макрон.
Он добавил, что прекращение огня остается необходимым условием для успеха переговоров, а окончательное вывод войск РФ — конечной целью.
В свою очередь Шольц назвал Украину частью европейской семьи и пообещал, что обе страны и дальше продолжат оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку.
"Германия и Франция вместе стоят на стороне Украины как часть европейской семьи. Мы выступаем за Европейский Союз, стоящий за мир и свободу, за демократию и верховенство права”, – написал он в Twitter.
9 мая президент Франции Эмманюэль Макрон приехал в Берлин на встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом по поддержке Украины в войне против РФ.
Nach meiner Amtseinführung am Samstag wollte ich bei meiner ersten Auslandsreise die herausragende Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft betonen. Dies um so mehr, als wir uns heute am 9. Mai, dem Europatag, treffen. Hocherfreut über diese Zusammenkunft, lieber Olaf. pic.twitter.com/y3fLfNDPl6
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 9, 2022
По инициативе председательствующей в Совете ЕС Франции , вечером 9 мая Бранденбургские ворота в Берлине и Эйфелеву башню в Париже подсветили в цвета украинского флага.
Накануне, 9 мая, канцлер Германии Олаф Шольц провел переговоры по видеосвязи с главой Китая Си Цзиньпинем. Лидеры в частности обсудили войну России против Украины.
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Что известно
- Германия запретила использование украинской, а также русской и советской символики во время мероприятий в Берлине, запланированных на 8 и 9 мая в связи с празднованием победы над нацизмом.