Майдан — крепость духа: столичный музей представляет фотохронику исторических событий
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Фотовиставка в Киевской крепости, посвященная Женщинам Майдана. Фото: Татьяна Асадчева
С 16-30 ноября в Каминном зале Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» проходит выставка фотографий ко Дню Достоинства и Свободы.
Мероприятие является ежегодным совместным художественным проектом музея и Национального союза фотохудожников Украины. Выставка «Майдан-крепость духа» проводится уже в пятый раз. В этом году героинями фотовыставки стали женщины-берегини, которые в те бурные дни бок о бок с мужчинами боролись за Свободу, Достоинство и европейские стремления украинского народа.
Нынешняя выставка «Майдан — крепость духа» посвящена Женщинам Майдана. Фото: Татьяна Асадчева
Посетители имеют возможность увидеть исторические кадры борьбы за европейские ценности. Фото: Татьяна Асадчева
«Чувство достоинства и стремления к свободе, всегда были особыми чертами нашего народа, как нации, исключительно ярко проявившиеся во время событий 2004 и 2013-2012 лет»,— отмечают кураторы экспозиции Музея «Киевская крепость».
Выставка является ценным воспоминанием о событиях, произошедших на пути нашего народа к европейскому развитию и об украинцах, чье мужество и отвага повлияло на ход новейшей истории нашего государства.
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Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева
В экспозиции представлены работы авторов, которые с ноября 2013 года до начала весны 2014 года снимали трагические события Революции Достоинства, в частности: Татьяна Барвинская, Юрий Гармаш, Иван Лысюк, Александр Слипченко, Марина Волкова, Андрей Надзельницкий, Сергей Рубан, Александр Люков, Валерий Скляренко, Татьяна Фоменко и другие. Кроме коллег-киевлян, несколько работ представила фотохудожница из города Александрия Елена Митюрина. -muzej-prezentuye-fotohroniku-istorichnih-podij-90534b6.jpg» alt=»Майдан— крепость духа: столичный музей презентует фотохронику исторических событий» />
Участники выставки в Каминном зале музея «Киевская крепость» страницы музея
До Дня Достоинства и Свободы, который празднуется 21 ноября, в столице состоятся выставки, презентации, показы тематических фильмов и памятные мероприятия. А в канун праздника киевлян приглашают на толоку на аллею Героев Небесной Сотни.
Когда: до 30 ноября
< strong>Где: Каминный зал капонира 2-го полигонаНационального музея «Киевская крепость» г. Киев, ул. Госпитальная, 24-а
Вход свободный
Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»