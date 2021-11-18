Майдан — крепость духа: столичный музей представляет фотохронику исторических событий

magictr | 18.11.2021 | Новости | Комментариев нет

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Майдан – крепость духа: столичный музей презентует фотохронику исторических событий

Фотовиставка в Киевской крепости, посвященная Женщинам Майдана. Фото: Татьяна Асадчева

С 16-30 ноября в Каминном зале Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость» проходит выставка фотографий ко Дню Достоинства и Свободы.

Мероприятие является ежегодным совместным художественным проектом музея и Национального союза фотохудожников Украины. Выставка «Майдан-крепость духа» проводится уже в пятый раз. В этом году героинями фотовыставки стали женщины-берегини, которые в те бурные дни бок о бок с мужчинами боролись за Свободу, Достоинство и европейские стремления украинского народа.

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Нынешняя выставка «Майдан — крепость духа» посвящена Женщинам Майдана. Фото: Татьяна Асадчева

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Посетители имеют возможность увидеть исторические кадры борьбы за европейские ценности. Фото: Татьяна Асадчева

«Чувство достоинства и стремления к свободе, всегда были особыми чертами нашего народа, как нации, исключительно ярко проявившиеся во время событий 2004 и 2013-2012 лет»,— отмечают кураторы экспозиции Музея «Киевская крепость».

Выставка является ценным воспоминанием о событиях, произошедших на пути нашего народа к европейскому развитию и об украинцах, чье мужество и отвага повлияло на ход новейшей истории нашего государства.

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Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева

Майдан

Фрагмент экспозиции. Фото: Татьяна Асадчева

В экспозиции представлены работы авторов, которые с ноября 2013 года до начала весны 2014 года снимали трагические события Революции Достоинства, в частности: Татьяна Барвинская, Юрий Гармаш, Иван Лысюк, Александр Слипченко, Марина Волкова, Андрей Надзельницкий, Сергей Рубан, Александр Люков, Валерий Скляренко, Татьяна Фоменко и другие. Кроме коллег-киевлян, несколько работ представила фотохудожница из города Александрия Елена Митюрина. -muzej-prezentuye-fotohroniku-istorichnih-podij-90534b6.jpg» alt=»Майдан— крепость духа: столичный музей презентует фотохронику исторических событий» />

Участники выставки в Каминном зале музея «Киевская крепость» страницы музея

До Дня Достоинства и Свободы, который празднуется 21 ноября, в столице состоятся выставки, презентации, показы тематических фильмов и памятные мероприятия. А в канун праздника киевлян приглашают на толоку на аллею Героев Небесной Сотни.

Когда: до 30 ноября

< strong>Где: Каминный зал капонира 2-го полигонаНационального музея «Киевская крепость» г. Киев, ул. Госпитальная, 24-а
Вход свободный

Татьяна АСАДЧЕВА, «Вечерний Киев»

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