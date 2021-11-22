Магистральный газопровод вынесли за границы Софии Киевской
22.11.2021 | Новости | Комментариев нет|
Процесс демонтирования
На прошлой неделе завершили работы по выносу магистрального газопровода за границы Национального . Труба диаметром 450 мм проходила через территорию Софийского собора с 1949 года.
Длительное время руководство Заповедника добивалось переноса транзитной магистрали за его пределы. Наконец, как сообщил первый заместитель генерального директора Заповедника Вадим Кириленко, многолетние работы завершены на 100%. Демонтированный отрезок магистрали заполнили бетоном.
В настоящее время на территории Национального заповедника «София Киевская» продолжаются активные реставрационные работы одновременно на нескольких объектах.
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