Магистральный газопровод вынесли за границы Софии Киевской

magictr | 22.11.2021 | Новости | Комментариев нет

Магистральный газопровод вынесли за границы Софии </p> <p>Труба диаметром 450 мм проходила через территорию Софийского собора с 1949 года. </p> <p>Вопрос переноса транзитной магистрали, проложенной в 1949-м, с территории заповедника решался годами.</p> <p><img class=

Процесс демонтирования

На прошлой неделе завершили работы по выносу магистрального газопровода за границы Национального . Труба диаметром 450 мм проходила через территорию Софийского собора с 1949 года.

Длительное время руководство Заповедника добивалось переноса транзитной магистрали за его пределы. Наконец, как сообщил первый заместитель генерального директора Заповедника Вадим Кириленко, многолетние работы завершены на 100%. Демонтированный отрезок магистрали заполнили бетоном.

В настоящее время на территории Национального заповедника «София Киевская» продолжаются активные реставрационные работы одновременно на нескольких объектах.

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Магистральный газопровод вынесли за границы Софьи ></p> <p>Где проходил газопровод</p> <p>Также в Софиевском соборе экспонируют недавно подаренные современные мозаичные портреты киевских княгинь.</p> <p><strong>Мария КАТАЕВА</strong>, «Вечерний Киев»</p> <!-- adman_adcode_after --><!-- Yandex.RTB R-A-295084-1 --> <div id=

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