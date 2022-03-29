Магазины «АТБ» возобновляют работу в Киеве и области
В Киеве работают 45 магазинов «АТБ». Фото из открытых источников
Большая украинская сеть супермаркетов «АТБ» возобновляет деятельность в столице, на Киевщине и Харькове. Ранее в Киеве работали 34 опорных магазина компании. Сейчас в городе дополнительно открыли еще 11 маркетов, которые были закрыты несколько дней назад из-за обострения военной ситуации. Об этом «Вечернему Киеву» рассказал начальник отдела коммуникаций «АТБ» Сергей Демченко.
По его словам, сегодня на Киевщине дополнительно открыли 10 магазинов: в Борисполе, Яготине и селе Софиевская Борщаговка . Всего в Киеве сегодня работают 45 маркетов сети «АТБ». Кроме того, еще восемь магазинов дополнительно открыли в Харькове.
«Постепенно будем возобновлять работу во всех регионах, когда будет разрешаться ситуация»,— сказал Сергей Демченко.
Некоторые магазины в городах, которые находящиеся в зонах непосредственных боевых действий временно закрываются. Компания проводит почасовой мониторинг ситуации по всем областям Украины. «АТБ» уверяют, что делают все возможное по максимальному обеспечению магазинов продуктами и товарами первой потребности.
С полным перечнем открытых маркетов компании в Украине можно ознакомиться по ссылке.График работы магазинов «АТБ» корректируется в соответствии с регионом и места расположения, а также с учетом обострения боевых действий.
Александр ГАЛУХ, «Вечерний Киев»